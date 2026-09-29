Netanyahu advierte de “indicios” de ataques contra Israel durante elecciones parlamentarias

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones de 2022 (Photo by Amir Levy/Getty Images) / Amir Levy

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que existen “indicios” sobre un posible ataque contra el país antes de las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre, pero no dio más detalles al respecto.

“Tenemos indicios de que nuestros enemigos intentarán atacarnos a medida que se acercan las elecciones. Así que, desde aquí, desde esta base aérea del ‘brazo largo’ del Estado de Israel, envío un mensaje: no se metan con nosotros”, aseguró el mandatario en un vídeomensaje grabado en la base aérea de Tel Nof.

El “brazo largo” de Israel al que Netanyahu hizo alusión es un término utilizado habitualmente por altos cargos israelíes para aludir a la capacidad del Ejército de atacar objetivos a larga distancia, como en Irán o Yemen.

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“Nuestro brazo largo los alcanzará en cualquier lugar y en cualquier momento”, concluye el mandatario, que lleva semanas de precampaña electoral.

Reunión de seguridad

El líder de la oposición, Yair Lapid, aseguró en la red social X haber solicitado al primer ministro una reunión de seguridad para entender “si las amenazas son reales” y, de serlo, cómo se prepara Netanyahu para garantizar que las elecciones se celebren.

Poco después, la Oficina de Netanyahu emitió un nuevo comunicado en el que afirma haber dado instrucciones a su secretario militar para que informe a Lapid “sobre los últimos acontecimientos” en materia de seguridad, sin precisar más detalles.

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Lapid replicó nuevamente en X, exigiendo que en la reunión participen también el jefe del servicio de seguridad interior (el Shin Bet) y el presidente de la Comisión Electoral Central.

Israel acudirá a las urnas el próximo 27 de octubre, en las primeras elecciones desde que ocurrió el ataque de Hamás y otras milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 y la sucesión de escaladas bélicas en los que se ha visto envuelto Oriente Medio, además de la que ha devastado Gaza.