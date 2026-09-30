Aguas de Cartagena culmina con éxito primera jornada de parada técnica

Aguas de Cartagena inició este miércoles 30 de septiembre el segundo día de la parada técnica programada para realizar trabajos de mantenimiento, renovación y optimización de la infraestructura del sistema de acueducto de la ciudad.

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La empresa informó que las actividades correspondientes a la primera jornada culminaron de acuerdo con el cronograma establecido y que el servicio de acueducto ya fue restablecido para los usuarios del primer grupo, quienes cuentan nuevamente con el suministro de agua.

Durante la jornada de este miércoles se desarrollarán las 15 actividades restantes de las 29 contempladas en la parada técnica. Para ejecutar estas intervenciones, los equipos técnicos y operativos de Aguas de Cartagena permanecen desplegados en diferentes puntos de la ciudad.

Los trabajos hacen parte de las labores programadas para fortalecer y optimizar la infraestructura de acueducto, mediante intervenciones de mantenimiento y renovación que buscan contribuir a la continuidad y confiabilidad del servicio.

La compañía señaló que continuará comunicando los avances de las obras y el proceso de recuperación del suministro a través de sus canales oficiales y su página web.

Los usuarios podrán consultar información actualizada sobre el desarrollo de la parada técnica y las condiciones del servicio a medida que avancen las intervenciones programadas.