Universidad de Cartagena cumple 199 años y abre el camino hacia su Bicentenario

La Universidad de Cartagena conmemora este 6 de octubre sus 199 años de historia y abre oficialmente el camino hacia su Bicentenario, una celebración que permitirá reconocer el legado de una de las instituciones de educación superior más antiguas del país y su papel en el desarrollo académico, científico, cultural y social del Caribe colombiano.

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Fundada en 1827 bajo el nombre de Universidad del Magdalena e Istmo, la institución inició sus actividades en el Claustro de San Agustín y, desde entonces, ha acompañado diferentes transformaciones de Cartagena, Bolívar y la región, formando generaciones de profesionales y consolidándose como una universidad pública vinculada con su territorio.

La programación del aniversario comenzó el 1 de octubre con el Encuentro de la Generación Bicentenaria, que reúne a los estudiantes que harán parte de la generación que egresará durante el año del Bicentenario. El 5 de octubre, en el Claustro de La Merced, se realizará además el espacio de Excelencia Científica, dedicado a reconocer el impacto de la investigación y las publicaciones de la comunidad universitaria.

El 6 de octubre se desarrollarán los actos centrales. Desde las 7:00 a. m., en el Claustro de San Agustín, se cumplirán los actos protocolarios y el homenaje a los fundadores. A las 10:00 a. m., el Teatro Adolfo Mejía será escenario de la entrega de las distinciones José Joaquín Gómez y Rafael Núñez, además del reconocimiento a estudiantes con destacados resultados en las pruebas Saber Pro.

La jornada continuará con el encuentro “Nuestra gente, nuestra Universidad” y finalizará a las 5:30 p. m. con el encendido de la torre del Claustro de San Agustín, en la Plaza de los Estudiantes.

La agenda continuará durante octubre con actividades deportivas, culturales y de integración de egresados, entre ellas “La Novena de la Gloria”, “Así suena la U” y el Bonche Bicentenario.

Con este aniversario, la Universidad de Cartagena inicia la cuenta regresiva hacia sus 200 años, poniendo en el centro de la celebración su memoria, su comunidad universitaria y los desafíos que acompañarán el inicio de su tercer siglo.