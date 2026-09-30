Cartagena será sede del Congreso Colombiano de la Construcción del 21 al 23 de octubre

Cartagena será sede de la edición número 24 del Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol, que se realizará del 21 al 23 de octubre de 2026 bajo el concepto de “reconstruir, reactivar y avanzar”.

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El encuentro reunirá a representantes del Gobierno, autoridades regionales, empresarios, líderes del sector financiero, congresistas y conferencistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos y oportunidades de la industria edificadora y su papel en la transformación de los territorios.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, señaló que la recuperación de la vivienda debe estar acompañada por la reactivación del sector, al considerar que esta actividad tiene incidencia en la generación de empleo, la confianza y el crecimiento económico. En la agenda también participarán Natalia Trujillo, presidenta de la Junta Directiva Nacional del gremio, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Uno de los espacios estará dedicado a las necesidades de las regiones, con un panel en el que participarán alcaldes de algunas de las principales ciudades del país. La agenda económica contará además con la participación del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y representantes de importantes grupos financieros.

El Congreso también abordará tendencias relacionadas con el desarrollo urbano, la sostenibilidad y la longevidad. Entre los invitados se encuentra Edward Glaeser, profesor de Harvard y especialista en desarrollo urbano, quien hablará sobre innovación y crecimiento económico.

La inteligencia artificial tendrá igualmente un espacio dentro de la programación, con la participación del estratega de innovación Shawn Kanungo, quien analizará las posibilidades de esta tecnología para transformar diferentes sectores, incluido el constructor.

Con esta agenda, Camacol busca generar un espacio de discusión sobre el futuro de la vivienda, las ciudades y la industria edificadora, en un contexto marcado por los retos económicos y la necesidad de impulsar nuevas alternativas de desarrollo territorial.