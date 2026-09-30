Mahates entrega renovado Centro de Salud de Evitar para fortalecer atención a la comunidad

El alcalde de Mahates, Agustín Palomino, entregó oficialmente a la comunidad el renovado Centro de Salud del corregimiento de Evitar, luego de las obras de refacción y mejoramiento realizadas para adecuar sus instalaciones y fortalecer la prestación de los servicios médicos.

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El espacio cuenta ahora con dos consultorios de medicina general, un consultorio odontológico y un área destinada a actividades de promoción y prevención. Además, las instalaciones fueron adecuadas y climatizadas para ofrecer mejores condiciones tanto a los usuarios como al personal encargado de la atención.

Durante la entrega también se desarrolló una jornada integral de salud dirigida a los habitantes de Evitar, quienes pudieron acceder a diferentes servicios y actividades relacionadas con la promoción, prevención y cuidado de la salud.

“Hoy estamos cumpliéndole a la comunidad de Evitar. Este Centro de Salud era una necesidad que nos habían planteado y asumimos el compromiso de recuperarlo y ponerlo nuevamente en condiciones dignas para la atención de nuestra gente”, manifestó el alcalde Agustín Palomino.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la intervención de Isaac de Jesús Abdala Parra, niño con discapacidad motriz e influencer oriundo de Evitar, quien expresó, en nombre de la comunidad, su agradecimiento por la recuperación y mejoramiento del centro asistencial.

Con la entrega de las instalaciones renovadas, la Administración Municipal de Mahates busca fortalecer la atención primaria en salud en este corregimiento y brindar a las familias un espacio adecuado para acceder a los servicios médicos. El centro queda nuevamente habilitado para atender las necesidades de salud de la comunidad.