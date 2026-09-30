Horóscopo del profesor Salomón HOY 30 de septiembre 2026: Capricornio debe cuidarse de las envidias

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (Crédito: Crédito: LeArchitecto)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 30 de agosto. Como es habitual, inició la lectura del día con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que están protegidos y resguardados por una gran fuerza que les trae el número tres a sus vidas, logrando cumplir los retos que tienen en mente.

El número de la suerte para los festejados será el 9403 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió poner canela en polvo dentro de los zapatos para atraer la prosperidad, protección y riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Violeta.

Violeta. Número del día: 2250.

2250. Recomendación: Encender una vela de color blanco y pedir que l apz y la tranquilidad reine en su corazón.

Encender una vela de color blanco y pedir que l apz y la tranquilidad reine en su corazón. Código sagrado para la protección: Repetir 6727, para la protección de los niños.

Repetir 6727, para la protección de los niños. Fruta: Uva.

Uva. Decreto del día: “Señor te doy gracias por todo lo que me has dado”.

“Señor te doy gracias por todo lo que me has dado”. Lectura recomendada: Juan 4:18

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Horóscopo y tarot del día de HOY 30 de agosto:

Géminis

No hay que desesperarse; es momento de tomarse las cosas con calma, pues todo se estará dando y mejorando. Van a comenzar a vivir aventuras relacionadas con proyectos o con alguna persona, lo que les traerá alegría y felicidad. En la parte laboral vendrán cambios importantes que serán especiales para ustedes.

Número: 5240.

Libra

El dinero llegará en cantidades más que suficientes y aparecerán nuevas fuentes de ingresos que fortalecerán la parte económica. La escalera del éxito señala que tendrán suerte y podrán conseguir las metas propuestas, con grandes bendiciones. Hay que tener cuidado con las personas melosas.

Número: 3099.

Acuario

Se aclararán situaciones relacionadas con la justicia. Si en el amor han pasado por situaciones que no están completamente definidas, estas podrán arreglarse, concretarse o aclararse en el ámbito afectivo. Algunos estarán negociando un medio de transporte y la situación saldrá a su favor.

Número: 2342.

Tauro

Todos los aspectos de la vida se fortalecerán y lograrán conseguir cosas buenas para su vida. Hay que darle prioridad al amor, porque si este aspecto se equilibra, los demás campos podrán mantenerse de la misma manera. Será necesario tomar decisiones concretas.

Número: 7402.

Virgo

En la parte laboral se deberán realizar cambios o ajustes para mejorar en este campo. Llegará un viaje o una salida importante que permitirá recargar la energía, aclarar el pensamiento y definir los proyectos. También llegará un dinero extra, posiblemente relacionado con los juegos de azar.

Número: 7028.

Capricornio

Hay que tener cuidado con las envidias. En la parte laboral será necesario solucionar los asuntos pendientes y aclarar las relaciones de trabajo que generan dudas. También habrá que prestar atención a la salud, especialmente a la espalda y la columna.

Número: 3714.

Cáncer

Hay que poner especial atención a la parte laboral, especialmente frente a los cambios y la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones. Llegará un dinero que podrá calmar los nervios y que podría destinarse a una inversión o al pago de deudas. También será importante reforzar la parte cognitiva y aprender cosas nuevas que serán útiles más adelante.

Número: 7390.

Escorpio

Hay que poner especial atención a la parte laboral, especialmente en lo relacionado con independizarse. Octubre será un mes de magia para ustedes, por lo que deberán permitir que su intuición tome el control, pues todo saldrá muy bien. También será importante mejorar y fortalecer la parte emocional.

Número: 1360.

Piscis

Van a compartir con su familia momentos especiales, llenos de madurez y tranquilidad, y esta será una de las mejores decisiones. Lograrán conseguir las metas propuestas. También deberían realizar un viaje que les permitirá recargar energías y tener un nuevo panorama de la vida.

Número: 6358.

Aries

Les llegará dinero o una nueva fuente de ingresos. Este negocio o recurso traerá ganancias que les darán tranquilidad y fortalecerán su situación económica. El ángel de la abundancia les brindará bienestar y estabilidad. Hay que evitar a las personas negativas.

Número: 8490.

Leo

Habrá recuperación económica y se activará todo lo relacionado con un dinero que estaba en veremos. Será importante dominar el mal genio y buscar el equilibrio para alcanzar las metas. Quienes tengan planes relacionados con finca raíz estarán en un buen momento para llevarlos a cabo y podrán obtener buenos resultados.

Número: 3556.

Sagitario

La Rueda de la Fortuna traerá mejoras en todos los aspectos, especialmente en la parte económica. Lo más importante será decretar este cambio económico. También habrá que aclarar situaciones relacionadas con las relaciones afectivas. Llegará un proyecto nuevo que deberá revisarse antes de tomar una decisión; si la respuesta es positiva, habrá que hacerlo porque traerá buenas perspectivas.

Número: 0412.

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