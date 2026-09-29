Horóscopo HOY 29 de septiembre de 2026 del profesor Salomón: Escorpio, es momento de emprender

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 29 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 29 , además de recordarles que los nacidos en esta fecha están marcados por el tránsito de Plutón y Saturno y tendrán activaciones en finca raíz y viajes o inversiones en el extranjero.

El número de la suerte para los festejados será el 7528 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió convocar a los ángeles Gabriel, Miguel y Rafael para que los acompañen en este nuevo año de vida.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 4472.

4472. Recomendación: Encender una vela blanca y hacer la oración a los arcángeles y repetir “Ángeles de la protección los recibo en este día, denme su bendición o que llegué mucha bendición a mi vida hoy” .

Encender una vela blanca y hacer la oración a los arcángeles y repetir “Ángeles de la protección los recibo en este día, denme su bendición o que llegué mucha bendición a mi vida hoy” . Código sagrado para la protección: 8829, para quienes quieran llamar a los ángeles de protección y los arcángeles de luz.

8829, para quienes quieran llamar a los ángeles de protección y los arcángeles de luz. Fruta: Manzana roja.

Manzana roja. Decreto del día: “Hoy invoco a los ángeles de protección, de prosperidad y de sanación”.

“Hoy invoco a los ángeles de protección, de prosperidad y de sanación”. Lectura recomendada: Proverbios 12:25.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 29 septiembre:

Aries

La carta de la Rueda de la Fortuna estará acompañándolos y traerá un momento positivo que les permitirá alcanzar estabilidad y prosperidad. La firma de documentos representa estabilidad, cambios o una mejoría en la vida. Algunos tendrán un viaje que deberán realizar para recargar energías y encontrar renovación.

Número: 7590.

Leo

La parte económica estará estable y el dinero llegará en cantidad más que suficiente. Es importante tener en cuenta que todo lo que se emprenda tendrá un buen resultado; lo fundamental será mantener la calma para que todo se vaya dando de manera especial.

Número: 6034.

Sagitario

Estarán recuperándose en la parte económica y el tarot les indica que podrán cumplir las metas propuestas. El ángel de la abundancia y la prosperidad les brindará el equilibrio y la prosperidad que tanto desean.

Número: 1988.

Cáncer

Llegarán cosas muy importantes y el hogar mantendrá la armonía, lo que permitirá tener un espacio lleno de felicidad. Un proyecto que se tiene en mente podrá llevarse a cabo con éxito y alegría, por lo que no se debe desfallecer. Algunos estarán viajando y deberán hacerlo para mantener la alegría.

Número: 2346.

Escorpio

En la parte laboral ocurrirá algo importante que tendrá buenos resultados. Quienes quieran independizarse o iniciar un emprendimiento podrán lograrlo con éxito y estabilidad. Aquello que estaba perdido o extraviado será encontrado. En el amor, habrá que poner atención y darle importancia a esta área en este momento de la vida.

Número: 1588.

Piscis

Llegarán cosas interesantes en cuanto a la salud. Si existieron quebrantos, podrán recuperarse. En la parte económica se tendrán buenas perspectivas y se solucionarán algunos documentos que estaban presentando problemas.

Número: 2883.

Tauro

Hay que dejar la tristeza atrás y seguir adelante, evitando convertir la vida en un drama, pues el tiempo pasa. En ocasiones pueden existir rebeldías o mal genio, pero es importante continuar con la vida y no desperdiciar la inteligencia y la capacidad que tienen. Un viaje importante representará una salida y un reencuentro con personas especiales para compartir y hablar, por lo que habrá que disfrutarlo.

Número: 4456.

Virgo

Llegará un dinero importante con el que podrán cumplir compromisos especiales y estar mucho mejor. Hay que tener cuidado con las peleas y buscar un punto de equilibrio y una solución para que las cosas mejoren. También se presentará algo relacionado con la parte laboral, ya sea en el lugar donde están actualmente o mediante nuevas oportunidades.

Número: 1355.

Capricornio

Hay que revisar la parte del amor y, para quienes no tienen pareja, el tarot anuncia la llegada de algo que se activará a su favor. En la parte laboral habrá nuevas ofertas que deberán analizarse antes de aceptarlas. Algunos estarán cambiando de vivienda o realizando movimientos relacionados con finca raíz, lo que tendrá buenos resultados.

Número: 6008.

Géminis

Aquellos papeles pendientes relacionados con la justicia tendrán solución y con buenos resultados. En la parte del amor será necesario equilibrar las emociones y evitar las discusiones, ya que esto puede alejar la prosperidad y la riqueza; por eso, habrá que priorizar el equilibrio. Algunos tendrán situaciones relacionadas con un medio de transporte y lo que ocurra tendrá buenos resultados.

Número: 1366.

Libra

Hay que romper con todo lo negativo y evitar dejarse sugestionar, sin permitir que otras personas determinen sus acciones. Quienes quieran cambiar de trabajo estarán en un momento para buscar mejores oportunidades. Llegará un dinero pronto, pero será necesario saber distribuirlo para mantener la tranquilidad y la firmeza.

Número: 2350.

Acuario

Hay que arreglar algo relacionado con una casa y saldrá bien. Un dinero que se daba por perdido llegará pronto. También surgirán nuevos proyectos que se tienen en mente. Algunos se independizarán o iniciarán un emprendimiento que tendrá buenos resultados.

Número: 5220.

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