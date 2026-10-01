Nuevo Chambacú Ligas Mayores abrió sus puertas tras millonaria inversión de la Alcaldía

Con la entrega oficial de su segunda fase, concebida para las Ligas Mayores, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, concluyó el que ha sido catalogado como el proyecto de transformación social más importante en la historia de la ciudad y una de las obras más significativas e integrales para la Heroica en los últimos 20 años: el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

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El hoy Complejo Deportivo Nuevo Chambacú —donde antes reinaba el abandono, decenas de familias que subsistían en las llamadas caballerizas, con equinos en muy precarias condiciones y más de 35 negocios particulares que invadieron durante décadas el espacio público— culmina así la transformación de una zona que ahora se suma al llamado Corredor Histórico, Turístico y Cultural del Distrito.

Ubicado estratégicamente en cercanías del Centro Histórico de Cartagena, la fase dos del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú complementa así la primera fase o de Ligas Menores, previamente inaugurada el pasado 15 de mayo de 2026, tras una inversión total de la Alcaldía Mayor de Cartagena por el orden de los $68.000 millones.

“Esto no es una obra cualquiera. Este es el mejor ejemplo de transformación social jamás visto en Cartagena. Hace tres años seguro para muchos era utópico, impensable, una propuesta de personero de colegio, pero hoy es una grata realidad para miles de niños, familias, cartageneros y visitantes que convertirán este espacio en el nuevo corazón de nuestra ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “A este tipo de proyectos es a los que debe acostumbrarse Cartagena. Es lo que merecemos. Y este es el Gobierno de las Primeras Veces, por lo que nuestra apuesta de desarrollo sostenible y modernización integral aún le faltan muchas obras, entregas y transformaciones frente a épocas anteriores de pura carreta”.

Como parte integral del proceso, que requirió de toda la articulación de la Alcaldía de Cartagena— gracias a un plan integral priorizado por el alcalde Dumek Turbay— más de 100 familias que antes habitaban entre tugurios ahora viven en hogares dignos; más de 100 antiguos caballos cocheros de las entonces llamadas caballerizas fueron puestos en adopción y gozan de descanso; y, tras la histórica puesta en marcha de las carrozas eléctricas, 150 familias derivan su sustento de coches autónomos propios y con un patio taller dispuesto para su mantenimiento y custodia permanente, también ubicado en el complejo.

El acto inaugural de Nuevo Chambacú Ligas Mayores contó, entre otros invitados, con la presencia de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez; en el marco de duelos centrales protagonizados por Barú FC –de Barú Pueblo— frente Cartagena FC, en la nueva cancha de fútbol 11; y con el corregimiento de Bocachica contra el Club Pelota Caliente en el estadio de sóftbol.

Así es la Fase 2 del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú

En medio de ambientes modernos, alberga disciplinas como fútbol, sóftbol, voleibol y microfútbol, además de la recuperación del skatepark como punto de encuentro para quienes practican ese deporte urbano.

La cancha múltiple ahora permite desarrollar, además, actividades de voleibol y microfútbol, mientras que los dos grandes escenarios para el sóftbol y fútbol 11 incorporan graderías y espacios técnicos destinados al desarrollo de competencias y actividades deportivas. El proyecto también incluyó zonas de urbanismo, de estancia, parqueaderos y espacios de apoyo.

Unido a la a Plaza de Variedades y el Parque Espíritu del Manglar, también destaca la conexión inédita por medio de un puente con el Nuevo Puerto Duro, donde ahora reposan las Letras de Cartagena, un mirador excepcional para locales y visitantes con la imponente Laguna de Chambacú a cuestas.

Además, en el mismo entorno, un nuevo embarcadero para ‘Las Chambaculeras’ y la siempre icónica India Catalina como testigo inigualable.

Se destaca una vista única alrededor del ecosistema de manglar y conexiones peatonales que permitirán integrar el complejo deportivo con su entorno. El proyecto ambiental fue planteado para conservar el manglar existente y generar recorridos que permitan disfrutar este espacio natural, en armonía con las lagunas de El Cabrero y Chambacú.

En el entorno inmediato del complejo se encuentra, además, la Estación de Policía Caribe Norte, cuya presencia acompaña la transformación de este sector y aporta a las condiciones de seguridad del nuevo espacio, tras ser modernizada acorde con el nuevo espacio para cartageneros y visitantes.

Ligas Menores, la primera fase del Nuevo Chambacú previamente inaugurada

El escenario deportivo, Fase 1 de Nuevo Chambacú, inaugurado en mayo de este año, y especializado en los niños cartageneros, cuenta con el parque infantil más grande de Cartagena, cancha de fútbol 11, cancha de fútbol 9, un inédito parque de mascotas, graderías cubiertas, camerinos, baterías sanitarias, canales hidráulicos, juegos infantiles, urbanismo y más 280 árboles en sus zonas verdes.

También dispone de parqueaderos, accesos, iluminación, zonas recreativas, espacio público, zonas administrativas, áreas comerciales y espacios pensados para que miles de niños y jóvenes, junto a sus familias, puedan entrenar, competir y compartir en condiciones dignas.

Uno de los componentes más importantes del Nuevo Chambacú es su apuesta ambiental y paisajística, pensada para devolverle vida, sombra y espacios verdes al sector.