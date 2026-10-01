Surtigas y UTB financiarán 100% de matrículas para pregrado a beneficiarios de Becas Proexcelencia

Surtigas y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) entregaron una nueva edición de las Becas Proexcelencia, un programa que brinda acceso a educación superior de calidad mediante becas equivalentes al 100 % del valor de la matrícula para programas de pregrado.

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Con esta nueva entrega, las Becas Proexcelencia continúan promoviendo el acceso a la educación superior para jóvenes de municipios de Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Magdalena donde Surtigas presta el servicio de gas natural.

“Gracias a Surtigas y a la UTB por esta oportunidad y por creer en el talento de los jóvenes. Esta beca me permite estudiar la carrera que siempre soñé y convertir en realidad una meta que me he propuesto desde hace años”, señaló David Elías Estrada Romero, estudiante de Ciencia de Datos.

Por su parte, Estefani Dairlenis De Ávila Serpa, estudiante de Marketing y Transformación Digital, resaltó que este beneficio le permitirá avanzar en su formación profesional. “Esta beca me da la oportunidad de prepararme en lo que me apasiona y seguir construyendo el camino para convertirme en una profesional íntegra”.

La alianza entre Surtigas y la Universidad Tecnológica de Bolívar continúa abriendo puertas a la educación superior, promoviendo el desarrollo del talento joven y la construcción de un futuro con más oportunidades.