Sistema de Estampillas de Bolívar pasó a revisión en la Asamblea Departamental

En la sesión de clausura del tercer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea de Bolívar, se aprobó por unanimidad el orden del día y acta 007 del 29 de septiembre de 2026.

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Durante el desarrollo de la plenaria se leyeron las comunicaciones oficiales de la secretaría, destacándose la delegación del gobierno departamental en cabeza de la secretaria privada Adriana Truco y la comunicación oficial sobre agenda institucional presentada por la Contraloría Departamental.

Como punto central de la sesión, se llevó a cabo una jornada de control político y seguimiento técnico a los avances alcanzados en materia de modernización, seguridad y trazabilidad del sistema de estampillas utilizados para la señalización de licores en el departamento de Bolívar.

Esta citación, originada a propuesta del diputado Luis Ballestas (Conservador), contó con la participación del director de Rentas departamental, Gerardo Rodríguez, y de los representantes de la empresa operadora Sistemas y Computadores S.A., encabezados por su apoderado general Darwin Bermúdez y el líder operativo Yesid Sánchez.

Durante las intervenciones se explicó que la señalización obedece a un mandato legal y tributario estipulado en el Estatuto Tributario Departamental (Ordenanza 384 del 2024), el cual integra controles, validaciones jurídicas, registros de bodegas y trazabilidad de inventarios con elementos de seguridad física visibles y tecnológicos.

La empresa tecnológica presentó como innovación la incorporación de un sistema antifraude basado en algoritmos de inteligencia artificial, georreferenciación espacial y análisis cromático integrado a la aplicación móvil SYC Trace, capaz de distinguir con precisión matemática una estampilla original de una copia digital o fotográfica no autorizada.

Asimismo, se reportó estadísticamente que mediante la aplicación de estos modelos algorítmicos se han detectado y neutralizado más de 67.000 intentos de circulación de estampillas falsificadas protegiendo la salud pública departamental.

En el mismo espacio, los funcionarios anunciaron que trabajan en los diseños para implementar en el departamento el modelo de “La Casa del Libro”, un espacio físico de servicios ciudadanos e integración cultural destinado a facilitar de manera descentralizada el pago de tributos e impuestos departamentales.

En el espacio de proposiciones se dio paso a las alocuciones oficiales de cierre. La presidenta Sofía Ricardo (ASI), presentó un detallado informe de gestión del periodo, resaltando la aprobación de dos grandes proyectos de ordenanza que autorizan al gobernador departamental a comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales por un valor de $111.591 Millones en conjunto.

Estos recursos asegurarán la ejecución de iniciativas estratégicas en infraestructura vial terciaria y urbana, optimización de acueductos y sistemas de agua potable, construcción y mejoramiento de espacios educativos y deportivos, y la recuperación ambiental de complejos cenagosos en municipios como Magangué, Arjona, Mompox, Calamar, Talaigua Nuevo y Santa Catalina.

Asimismo, se resaltó la recepción de la propuesta de autonomía fiscal territorial y el desarrollo de mesas técnicas interinstitucionales en beneficio de las comunidades.

Finalmente, el acto formal de clausura de las sesiones extraordinarias convocadas mediante el Decreto 1235 de 2026, estuvo a cargo de la secretaria Adriana Truco en su calidad de delegada del gobernador departamental, quien exaltó el trabajo riguroso y articulado entre la duma y la administración seccional.