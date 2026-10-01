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01 oct 2026 Actualizado 01:38

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Pistoleros ingresaron a restaurante y ultimaron a prestamista en Cartagena

Según el informe de la policía, el fallecido sería un ‘pagadiario’

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Dice un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Martínez Martelo, el día miércoles 30 de septiembre, sobre las 04:10 P.M, se presentó el homicidio de Keny Alexander Palomino Rojano.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, se estableció que, el occiso se encontraba al interior de un establecimiento comercial tipo restaurante, cuando llegaron dos sujetos, donde uno de ellos desenfundó un arma de fuego y atentó contra su integridad, para luego darse a la fuga en compañía de su cómplice.

La información recolectada, dan indicios de que la víctima, se dedicaría al cobro de gota gota, y no tenía antecedentes judiciales

Por este suceso no hay personas capturadas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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