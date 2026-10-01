Puerto Bahía en Cartagena recibe 328 mil barriles de diésel

La operación activa capacidades portuarias y logísticas para el abastecimiento de combustible destinado a la generación térmica, un componente clave para la confiabilidad del sistema eléctrico.

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Con la recepción de 328 mil barriles, Puerto Bahía vuelve a movilizar diésel después de cerca de una década y reafirma su papel como hub energético al servicio del país.

La confiabilidad energética de Colombia se sustenta en una matriz diversificada y en la capacidad de articular generación, abastecimiento e infraestructura logística para responder a las necesidades del sistema.

En ese ecosistema, contar con terminales capaces de recibir, almacenar y movilizar energéticos de manera segura y oportuna amplía las alternativas disponibles para el país y fortalece su capacidad de respuesta.

En este contexto, la operación desarrollada en Puerto Bahía integra recepción marítima, almacenamiento, marcación y despacho dentro de una misma plataforma logística, poniendo capacidades especializadas al servicio del abastecimiento requerido para la generación térmica.

Colombia cuenta con una matriz energética en la que distintas fuentes de generación se complementan para atender la demanda y responder a diferentes condiciones del sistema.

La generación hidroeléctrica tiene una participación fundamental y, ante escenarios de menor disponibilidad hídrica asociados a fenómenos climáticos como El Niño, la generación térmica adquiere una mayor relevancia como fuente de respaldo.

Esta complementariedad permite contar con alternativas que contribuyen a preservar la confiabilidad del suministro eléctrico y a sostener la actividad económica y productiva del país.

En esa ecuación, la disponibilidad de combustible y la infraestructura necesaria para movilizarlo son parte de la capacidad de respaldo de la nación.

La regulación colombiana contempla que las plantas térmicas cuenten con mecanismos que garanticen el suministro de los combustibles requeridos para respaldar sus obligaciones de energía firme, incluyendo capacidades asociadas al almacenamiento y disponibilidad de inventarios.

Es precisamente en este punto donde Puerto Bahía suma capacidades, al disponer de una plataforma especializada que permite conectar el ingreso de grandes volúmenes de combustible con su almacenamiento y posterior movilización por barcazas y/o carrotanques hacia la cadena de abastecimiento.

Una plataforma logística integrada al servicio del abastecimiento energético

Para hacer posible esta operación, Puerto Bahía integra en una misma plataforma diferentes componentes de la cadena logística. El producto llega por vía marítima al Terminal de Hidrocarburos y es transferido directamente hacia las facilidades terrestres. Para esta operación de diésel se dispone de un tanque con capacidad nominal de 334 mil barriles, además de infraestructura especializada para transferencia, sistemas de operación y control y facilidades para la marcación de combustible.

Desde allí comienza otro componente determinante de la operación: llevar el producto nuevamente a la cadena de abastecimiento. Puerto Bahía cuenta para este movimiento con una capacidad de despacho de 20 mil barriles diarios, articulando la infraestructura portuaria con las necesidades de distribución del combustible.

La posibilidad de concentrar estas etapas dentro de una misma plataforma permite administrar inventarios, programar despachos y articular los distintos componentes de la operación, bajo los procedimientos de seguridad y gestión de riesgos establecidos para el manejo de hidrocarburos.