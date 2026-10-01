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01 oct 2026 Actualizado 01:30

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Festival FABÚ llevará música, danza y teatro a Barú este 4 de octubre

La agenda se desarrollará de 3:00 a 6:00 p.m.

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El próximo domingo 4 de octubre, Barú será escenario de una gran celebración cultural con la realización de FABÚ – Festival Artístico de Barú, un encuentro organizado por Somos Barú que reunirá expresiones de música, danza y teatro, en una jornada dedicada al talento, la identidad y la memoria cultural del territorio.

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La programación comenzará en la mañana con una gran comparsa artística por las calles de Barú, en la que participarán ocho delegaciones invitadas. El recorrido partirá de la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera y avanzará por la Calle Real, el Museo de Artesanos, La Bonga, la Calle Las Flores y Cruz de Mayo, hasta llegar a Somos Barú.

Delegaciones invitadas

La comparsa será una muestra de la diversidad artística y contará con la participación de agrupaciones como la Banda de la I.E. Luis Felipe Cabrera, el Teatro ASB, la Fundación Granitos de Paz, Kilelé, Teatro Mi Pequeño Mundo, Afro Nativos de Ararca, Voces y Tambores, Fundación Serena del Mar y otras expresiones culturales invitadas.

Posteriormente, artistas y participantes tendrán un espacio de intercambio artístico con expertos, concebido para propiciar el encuentro, el diálogo y el aprendizaje entre diferentes procesos culturales.

En horas de la tarde, llegará uno de los momentos centrales del festival: la Gala Artística FABÚ, que se desarrollará de 3:00 a 6:00 p. m. y tendrá en escena agrupaciones de música, danza y teatro.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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