La diseñadora gráfica colombiana Mildred Bernal celebra la versatilidad como su firma

La de Mildred Bernal, diseñadora gráfica e ilustradora de origen colombiano, pertenece a la segunda categoría. En casi dieciocho años de ejercicio profesional ha diseñado entornos de aprendizaje digital, identidades visuales, interfaces, estampados para pasarela y fondos para cine animado, y ha llevado su obra personal a una sala de exposiciones en Nueva York. Lo que en otra carrera podría leerse como dispersión, en la suya se ha convertido en un sello: el de una profesional que piensa cada encargo como un universo completo y no como una pieza aislada.

Su formación comenzó en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, donde obtuvo en septiembre de 2008 el título profesional en Diseño de la Comunicación Gráfica. La misma institución la incorporó casi de inmediato a UAO Virtual, su centro de educación virtual. Entre octubre de 2008 y julio de 2011 formó parte del equipo que definió la experiencia visual de los cursos en línea de pregrado y maestría. Allí diseñó interfaces, infografías, piezas de presentación e introducciones animadas ilustradas, y aprendió a mantener la coherencia gráfica en un catálogo académico extenso y diverso, una disciplina que marcaría el resto de su carrera.

En 2012 hizo una pausa deliberada y se instaló en Buenos Aires. En la capital argentina tomó cursos de escritura y un taller de ilustración de cuentos infantiles con el ilustrador Henry González. Ese periodo la llevó a replantear su rumbo profesional hacia la ilustración. A su regreso a Colombia se integró, entre enero de 2013 y mayo de 2014, a MGC Millenials Group Consulting. En esa firma aportó la dirección visual a las estrategias de comunicación de sus clientes, con diseño web, interfaces digitales y material para redes sociales. Entre sus proyectos de esa etapa destacan la identidad visual del Alere Award for Research in POCT 2014 y el diseño de interfaz para Servicampo. Ese mismo año amplió su lenguaje gráfico en el Taller de Gráfica Experimental de la escuela Lápiz Azul, en Medellín, con el artista Jorge Lewis Morales.

El punto de inflexión llegó entre julio de 2014 y agosto de 2015, cuando trabajó como colorista para Fosfenos Media en El libro de Lila, el primer largometraje animado producido en Cali con talento local. Como parte del equipo de arte, su tarea consistió en dotar de color, textura e iluminación a los fondos de la película. Debía respetar con rigor el esquema artístico definido en preproducción y, al mismo tiempo, encontrar soluciones estéticas propias dentro de ese marco. La cinta se estrenó en las salas colombianas en septiembre de 2017 y obtuvo el premio principal en la categoría de cine animado del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Contó con las voces de Leonor González Mina y del actor Jorge Herrera, y con música de Juan Andrés Otálora, compositor colombiano ganador de un Grammy Latino en 2014 por la producción y los arreglos del álbum Fonseca Sinfónico. Varias de las ilustraciones creadas para el filme formaron parte después del libro publicado por Lua Books.

El recorrido internacional de El libro de Lila confirmó el peso del proyecto. En 2017 ganó el premio a Mejor Película Animada en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el de Mejor Película de la Sección Fotograma en el Festival Internacional de Experimentación Cine Toro y el Premio del Público en la categoría Ciudad Abierta del Festival Internacional de Cine de Cali. En 2018 sumó el galardón a Mejor Largometraje en FanChile y el de Mejor Película Animada del jurado infantil en el Children’s Film Festival de Seattle. Ese mismo año obtuvo el de Mejor Largometraje Andino de Animación en AnimAndino, en Caracas, el Premio del Público del Festival de Animación Ajayu, en Puno, y el reconocimiento a Mejor Historia Solidaria de Save the Children en el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia, además de una mención de honor en el Festival Ojo de Pescado. La película también recibió nominaciones a los Premios Macondo en guion, arte y película animada, a los Premios Platino y a los Premios Quirino de Animación Iberoamericana, donde compitió en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Desarrollo Visual, esta última directamente ligada al trabajo del equipo de arte.

Desde 2016, Bernal consolidó una carrera independiente como diseñadora e ilustradora. Entre 2016 y 2017 produjo piezas impresas para la consultora brasileña AQUILA. En 2018 desarrolló storyboards, piezas visuales para animación y conceptos gráficos para QUAN Studios, y ese mismo año comenzó su colaboración con la marca de moda Ítala. Para Ítala creó contenidos para redes sociales y los estampados de la colección Magia, con la que la marca fue invitada a la pasarela de nuevos creadores del Cali Exposhow 2018. Entre octubre de 2018 y mayo de 2019 trabajó también como fotógrafa a bordo del Carnival Sensation, de Carnival Cruise Line, con sesiones de retrato y fotografía en locación para un alto volumen de pasajeros. En 2018 obtuvo además el segundo lugar en el concurso de dramaturgia Almadrama con la obra A Declaration for the End of the World, una muestra de su faceta como escritora.

El año 2019 fue especialmente fértil. Con Ítala firmó las ilustraciones de la colección Bahía Solano, un homenaje al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. También realizó las de Samanea, inspirada en los árboles de samán del Valle del Cauca. Con Samanea, la marca fue invitada a la Semana de la Moda de Barranquilla y recibió el reconocimiento como Diseñador Revelación. Ese mismo año se encargó del diseño de personajes y del arte conceptual para el piloto de Alfeñique, un libro infantil de realidad aumentada creado por Julieth Paramo, apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia. En 2020 volvió a colaborar con QUAN Studios en el diseño de cuadros de animación para la campaña de movilidad segura de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá.

Su obra de autor ha ganado terreno en los últimos años. Tiene listos para su proceso editorial dos cuentos infantiles ilustrados, Martina y el Bayan y On the Way to School. En 2023, sus ilustraciones en tinta y acuarela formaron parte de la exposición itinerante del Spanish American Institute, en Nueva York. En 2024 diseñó los logotipos de las marcas Flora de Oro y Flor Morada para la empresa Alero Inversiones S.A., e ilustró la portada de This Time It’s Personal, el disco de la banda de Brooklyn Home Bodies.

Hoy, con 40 años de edad, establecida en Nueva York y bilingüe en español e inglés, Bernal combina su formación académica con encargos independientes para clientes en Colombia y España. Domina todo el proceso, desde la conceptualización hasta la producción final. Su horizonte está puesto en la literatura infantil y la novela gráfica, dos territorios donde convergen el diseño, la ilustración y la escritura. En una industria que suele premiar la especialización, su trayectoria demuestra que la amplitud también puede ser una forma de excelencia.