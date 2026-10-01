Admitidos de especialidades médico- quirúrgicas en Unicartagena se conocerán el 6 de noviembre

Tras la aplicación de la prueba de conocimientos, la Universidad de Cartagena publicó este miércoles 30 de septiembre la lista de elegibles que continúan en el proceso de admisión a las Especialidades Médico-Quirúrgicas para el periodo 2027-1.

A partir de ahora, los aspirantes que integran este listado deberán cumplir con la evaluación de su hoja de vida y presentar una entrevista presencial, componentes que, junto con el resultado del examen, determinarán el puntaje final y la selección de los admitidos.

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De acuerdo con las condiciones establecidas para la convocatoria, son elegibles los aspirantes que obtuvieron los mayores puntajes en la prueba de conocimientos en cada especialidad, hasta completar el doble de los cupos ofertados. Esto significa que la condición de elegible permite avanzar a las siguientes etapas del proceso, pero todavía no representa la admisión definitiva al programa.

¿Cómo se determina el puntaje final?

El proceso de selección contempla tres componentes que suman un máximo de 100 puntos: la prueba de conocimientos, con hasta 80 puntos; la valoración de la hoja de vida, con hasta 10 puntos; y la entrevista presencial, que representa los 10 puntos restantes. La suma de los resultados obtenidos en estos tres componentes determinará el puntaje total de cada aspirante.

Con la prueba de conocimientos ya realizada, los elegibles deberán prestar especial atención a las fechas y requisitos establecidos para las dos etapas restantes.

Del 1 al 9 de octubre: cargue de la hoja de vida

Todos los elegibles deberán cargar su hoja de vida y los respectivos soportes entre el jueves 1 y el viernes 9 de octubre de 2026. El portal institucional habilitado para realizar este proceso será informado a cada aspirante a través del correo electrónico registrado durante la inscripción.

Una vez cargados los documentos no se recibirán soportes adicionales. La valoración de las hojas de vida se realizará entre el 13 y el 22 de octubre y tendrá un valor máximo de 10 puntos dentro del proceso de selección.

Entre los documentos obligatorios se encuentran el formato de autoevaluación de hoja de vida diligenciado y firmado; la hoja de vida en el formato establecido; la autorización para el tratamiento y verificación de datos; copia del documento de identidad; fotografía a color 3x4; diploma y acta de grado de Médico; certificado de notas del pregrado y del promedio acumulado expedido por la universidad de egreso; certificado del Servicio Social Obligatorio o de su exoneración, y copia del registro médico RETHUS.

Para Medicina Crítica, Cuidado Intensivo y Gastroenterología también deberán presentar el título, las notas y el promedio acumulado de la primera especialidad. Asimismo, dentro de la documentación se encuentran el certificado de votación de las últimas elecciones de 2026 y el certificado del puesto ocupado en la cohorte de pregrado o, cuando corresponda, de la primera especialidad.

El Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, recordó que todos los documentos deben ser legibles y que cualquier alteración o falsedad anula automáticamente el proceso del aspirante.

La entrevista será el 23 de octubre

La siguiente etapa será la entrevista presencial, que se realizará el viernes 23 de octubre de 2026. Todos los elegibles deberán presentarla ante docentes del programa al que aspiran, designados por la Universidad de Cartagena.

Las entrevistas se desarrollarán en orden de puntajes y tendrán un valor máximo de 10 puntos dentro de la calificación total. Cada aspirante deberá presentarse en la fecha y hora establecidas.

Examen de salud visual antes de la admisión

Antes de ser admitidos, los aspirantes seleccionados también deberán realizarse un examen de salud visual que incluya campimetría, agudeza visual con y sin corrección, estereopsis y examen de discriminación de colores. El costo de este examen deberá ser asumido por el aspirante y su resultado será requerido posteriormente como requisito para la matrícula académica.

De acuerdo con las condiciones de la convocatoria, si el examen evidencia una alteración que impida realizar microcirugías o procedimientos endoscópicos, el aspirante será excluido de la lista de seleccionados y no podrá ser admitido, aun cuando cumpla con los demás requisitos.

Admitidos se conocerán el 6 de noviembre

Una vez finalizadas las diferentes etapas de evaluación, la Universidad de Cartagena publicará la lista de admitidos el viernes 6 de noviembre de 2026. Posteriormente, el periodo de reclamaciones se desarrollará del martes 17 al jueves 19 de noviembre a través del correo pmedicina@unicartagena.edu.co.

En caso de empate por el último cupo disponible de un programa, se aplicarán en estricto orden tres criterios: haber votado en las elecciones inmediatamente anteriores al proceso de admisión; contar con el mayor promedio acumulado de pregrado, o de la primera especialidad para quienes aspiren a una segunda especialidad, y finalmente, tener el mejor puesto por promedio dentro de la respectiva cohorte.

Si un admitido no realiza su matrícula dentro del plazo establecido, el cupo será asignado al siguiente elegible en estricto orden de puntaje.

La Universidad de Cartagena invitó a los aspirantes a permanecer atentos al correo electrónico registrado durante la inscripción y a los canales institucionales, así como a consultar la Guía de la Convocatoria de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2027-1, donde se encuentran detallados los formatos, documentos, requisitos y demás condiciones del proceso de admisión.