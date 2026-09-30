Jorge Barón recibió la Orden Civil al Mérito del Concejo de Bogotá

Las reconocidas frases de la televisión colombiana: “¡Entusiasmo!” o “¡Agüita para mi gente!”, dichas por el presentador, productor y empresario Jorge Barón Ortiz, fueron reconocidas con la máxima Orden del Concejo de Bogotá: recibió la Orden Civil al Mérito por parte del cabildante Rolando González.

A través del reconocimiento se buscaba destacar la amplía trayectoria del presentador, quien a través de sus programas de televisión ha acompañado a varias generaciones de colombianos consolidándose como un referente de la televisión nacional.

“Mientras Dios me conceda salud, energía y entusiasmo, seguiré trabajando por nuestra cultura, por nuestros artistas, por nuestra gente y por esos espacios de encuentro que nos recuerdan que por encima de nuestras diferencias compartimos un mismo país.”, aseguró Jorge Barón.

Durante la ceremonia, se destacó su trayectoria profesional y su contribución al entretenimiento y a la difusión de la música y la cultura colombiana a través de los medios de comunicación.

“Hablar de Jorge Barón es hablar de una de las historias más largas, exitosas y reconocidas de la televisión colombiana. Pero también es hablar de cultura, en un país en el que la cultura es sinónimo de identidad” aseguró el concejal Rolando González.

La Orden Civil al Mérito constituye un reconocimiento institucional a quienes, desde diferentes ámbitos, han realizado aportes significativos a la sociedad y a la ciudad.