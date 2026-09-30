Subsidio de vivienda en Bogotá: Link, fechas y requisitos para inscribirse en nueva convocatoria. Getty Images/Hábitat Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de la tercera convocatoria del programa ‘Ahorro para mi Casa’, enfocado en fomentar hábitos financieros saludables y ayudar a las familias a organizar sus planes de ahorro con el propósito de adquirir vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP).

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El programa se realiza a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, entidad que anunció para esta nueva convocatoria la inclusión de jornadas de acompañamiento presencial para que los interesados puedan resolver inquietudes y preparar los documentos solicitados.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio de vivienda ‘Ahorro para mi Casa’ en Bogotá?

De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hábitat, los participantes de ‘Ahorro para mi Casa’ recibirán un subsidio mensual de hasta $1.085.561, según el monto establecido para 2026.

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Las transferencias se realizan durante doce meses, a cambio de que las familias beneficiadas realicen un ahorro programado para adquirir vivienda, precisó la entidad.

¿Cuándo serán las jornadas de acompañamiento?

La Alcaldía y Hábitat prepararon varias jornadas presenciales para asesorar y acompañar a las personas interesadas en participar en el programa de subsidio de vivienda, en diferentes horarios y puntos de la ciudad.

El cronograma para las jornadas es el siguiente:

30 de septiembre y primero de octubre

Socialización a la ciudadanía sobre el programa: Auditorio Secretaría Distrital del Hábitat (Cll. 52 # 13-64). Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Auditorio Secretaría Distrital del Hábitat (Cll. 52 # 13-64). Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Toma de los CADE de la ciudad: CADE Cra. 30 y CADE San Cristóbal. Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

6 al 8 de octubre

Apoyo personalizado para el proceso de postulación: Secretaría Distrital del Hábitat (Cll. 52 # 13-64). Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

¿Qué requisitos piden para el subsidio de vivienda en Bogotá?

Los requisitos básicos para participar en ‘Ahorro para mi Casa’ son:

La persona que ejerce la jefatura del hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos de todas las personas mayores de edad que integren el hogar debe ser, como máximo, de $3.501.810 (2 SMMLV).

Ninguna de las personas que integran el hogar debe ser propietaria de vivienda en el territorio nacional.

Ninguna de las personas que integren el hogar debe haber sido beneficiaria de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

Link y fechas para inscribirse a ‘Ahorro para mi Casa’

La inscripción al programa de subsidio para vivienda ‘Ahorro para mi Casa’ en Bogotá se llevará a cabo de forma virtual y el enlace para llevarla a cabo se habilitará, según la Alcaldía, entre las 8:00 a. m. del martes 6 de octubre y las 4:00 p. m. del jueves 8 de octubre del 2026.

Por ello conviene que las personas interesadas consulten en estas fechas los canales oficiales de la Alcaldía y Hábitat, aprovechando además las jornadas de asesoramiento y los documentos suministrados por la entidad para facilitar la inscripción.

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