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30 sep 2026 Actualizado 01:01

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Bogotá

Soacha: Denuncian a supuesto funcionario por atropellar a agente de tránsito

Guía de Movilidad se encuentra incapacitada y con atención psicológica luego del hecho registrado el 26 de septiembre en la vía Indumil.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por intento de homicidio contra un abogado, quien se habría presentado como funcionario de la Gobernación de Cundinamarca durante un control de movilidad en el municipio de Soacha.

El implicado, quien conducía una camioneta SUV gris, presuntamente transitaba en contravía y omitió un semáforo en rojo; al verse acorralado, arrolló a la funcionaria, desatando una persecución por parte de las autoridades locales.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, rechazó categóricamente la agresión y ordenó a la Secretaría de Movilidad interponer una denuncia penal ante la Fiscalía por lesiones personales. La administración municipal confirmó que al conductor se le impusieron 4 comparendos, además de la denuncia penal por intento de homicidio.

Si bien la auxiliar de movilidad no recibió heridas de gravedad, se encuentra incapacitada por tres días, además, está recibiendo apoyo psicológico para que pueda volver a ejercer sus funciones en terreno.

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