Seguridad en Bogotá: llegarán 600 nuevos policías para reforzar la investigación

El gobierno nacional entregará a Bogotá 600 nuevos policías investigativos; según el Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la llegada se dará a final de año buscando reforzar la capacidad investigativa de la ciudad, que estaría en déficit.

“Yo venía pidiendo fortalecimiento de la capacidad investigativa, porque para poder meter a la cárcel, toca investigar, toca sustentar esos procesos. Bogotá tenía un déficit en esa capacidad investigativa, pero yo puedo decir ya, que el presidente Abelardo de la Espriella, el director de la policía nacional y la misma fiscal con los que hablé, me anunciaron que a Bogotá van a llegar 600 policías de investigación criminal nuevos adicionales.”, aseguró el mandatario local.

Con esto se busca mitigar la reincidencia criminal por falta de pruebas, uno de los problemas más críticos de la ciudad. Como ha señalado el propio alcalde Galán, el objetivo central es aumentar las condenas y no solo las capturas, evitando así que los delincuentes queden en libertad poco después de ser detenidos.

“Tenemos un pie de fuerza deficitario, lo hemos dicho muchas veces y eso hay que fortalecerlo. Pero la prioridad dentro de ese pie de fuerza es la capacidad investigativa que nos permite investigar a las bandas, identificar quiénes son, recopilar todas las pruebas, y dejarlos guardados en la cárcel.” aseguró Carlos Fernando Galán, Alcalde Mayor de Bogotá.

Desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad Central, su director, Andrés Nieto, resaltó que esto ayudará a investigar a las 250 bandas estructuradas que se tienen identificadas en la ciudad, de las cuales 83 tienen injerencia en más de un barrio y de las mismas han sido priorizadas 37 para ser atacadas, sin embargo, aseguró que: si no se tienen todas las unidades de investigación, si no se tienen los policías para que recauden las pruebas y para poderlas elevar a un fiscal y posiblemente un juez pues de nada sirve... El principal talón de Aquiles de la seguridad en Bogotá es que la justicia no funciona".

Desde el Concejo de Bogotá reciben con beneplácito el anuncio, en el marco de una solicitud que vienen realizando desde meses atrás sobre la militarización de la ciudad en zonas donde el crimen organizado quiere atemorizar a los ciudadanos.

“Sin embargo, nuestro llamado es ir un poco más allá a tomar medidas de choque, medidas mucho más fuertes que nos permita recuperar la seguridad en Bogotá, y no sólo pensar que con 600 policías se logra solucionar esta Déficit, sino por el contrario, optar por activar la asistencia militar, para que varios uniformados de la Policía Militar de nuestro Ejército Nacional, puedan sumarse a las labores de vigilancia y de esta forma sopesar la falta de pie de fuerza policial, para entre todas las unidades y fuerzas de la fuerza pública, derrotar a los criminales que tanto daño le hacen a la ciudad” aseguró Julián Uscatégui, concejal del Centro Democrático, quien lidera la iniciativa de militarizar Bogotá.

DÉFICIT DE FUERZA PÚBLICA EN BOGOTÁ

Según el estándar internacional de la ONU, El indicador sugiere que una ciudad debe tener al menos 300 policías por cada 100.000 habitantes. Para los cerca de 8 millones de habitantes de Bogotá, la ciudad debería contar con unos 23.800 uniformados. Como actualmente tiene poco más de 16.000 efectivos, el déficit supera los 7.600 policías (una carencia del 32 %), sin embargo, el distrito busca alcanzar un mínimo de 20 mil uniformados, lo que quiere decir que aún faltan 4.000 nuevos policías en la ciudad.