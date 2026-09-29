UFC 332: ¿cómo ver pelea entre Natalia Silva y Wang Cong por título interino de peso mosca femenino?

Tras la destacada cartelera que dejó el 331 de la UFC, en donde Joshua Van defendió su título por segunda vez derrotando nuevamente a Alexandre Pantoja, llega un nuevo evento numerado de la Ultimate Figthing Championship este sábado, 3 de octubre, en donde el combate estelar tendrá, otra vez, a un contendiente brasileño, pero esta vez en la división femenina.

El combate estelar

La brasileña Natalia Silva, muy cercana a la campeona del peso paja de la UFC Mackenzie Dern, se verá las caras contra la china Wang Cong, para enfrentarse por el título interino del peso mosca femenino.

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Cabe recordar que Silva es la primera del ránking en esa división, mientras que Cong es la octava.

La brasileña ganó su última pelea, que fue en el UFC 324, derrotando a Rosa Namajunas. la china, por su parte, también hizo lo propio tras vencer a la mexicana Tracy Cortez en el UFC 329.

Así pelea Silva

Así pelea Cong

¿Por qué se enfrentarán por el título interino?

Pues bien, el combate será por un interinato ya que la campeona actual del peso mosca femenina, la ya muy reconocida Valentina Shevchenko, tomó la decisión de dejar el cinturón vacante por dos lesiones que la tendrían fuera del octágono por casi un año.

Según se conoció, las lesiones serían en los ligamentos del hombro y la espalda.

El resto de la cartelera

Ahora, este evento no contará con solo este plato fuerte, pues en el Delta Center, en Salt Lake City, Estados Unidos, también se citarán contendientes prometedores en la cartekera.

Peleadores como Deiverson Figueredo y Payton Talbott, que serán el combate coestelar; King Green vs. el argentino Esteban Ribovics, y Roman Kopylov, son algunos deportistas que verán acción en el octágono.

Le dejamos la cartelera completa:

Cartelera principal

Natalia Silva vs. Wang Cong – Campeonato mundial vacante de peso mosca femenino

– Campeonato mundial vacante de peso mosca femenino Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott – Peso gallo

– Peso gallo King Green vs. Esteban Ribovics – Peso ligero

– Peso ligero Roberto Soldić vs. Khaos Williams – Peso welter

– Peso welter Ateba Gautier vs. Roman Kopylov – Peso mediano

Preliminares

Imanol Rodriguez vs. Alden Coria – Peso mosca

– Peso mosca Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev – Peso mediano

– Peso mediano Marcus McGhee vs. Benardo Sopaj – Peso gallo

– Peso gallo Anthony Wint vs. Lucas Armand – Peso pesado

Primeras peleas

Johnny Walker vs. Mick Parkin – Peso pesado

– Peso pesado Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez – Peso ligero

– Peso ligero Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev – Peso mediano

– Peso mediano Court McGee vs. Eric Nolan – Peso welter

¿A qué hora será el UFC 332 en Colombia?

El evento 332 de la UFC iniciará en Colombia a las 3:00 de la tarde con las primeras peleas. Luego, a las 5:00 estarían iniciando las preliminares y, finalmente, la cartelera principal estaría arrancando a las 7:00 de la noche.

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Silva y Cong estarían peleando cerca de las 9:00 o 9:30 de la noche, dependiendo de cómo avance la cartelera completa. Puede ser antes, o incluso después.

¿Cómo ver EN VIVO en Colombia el UFC 332?

Para ver el evento numerado 332 de la UFC EN VIVO en Colombia solo lo podrá hacer por medio de Paramount +, ya que esta reconocida plataforma de streaming adquirió los derechos de transmisión de la compañía desde este 2026.

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