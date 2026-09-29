Atlético Nacional vs. Junior, partidazo por la jornada 3: fecha, hora, alineaciones y dónde seguir

¡Partidazo para ponerse al día por la fecha 3 de la Liga colombiana! El juego debía disputarse a principios de agosto, pero el Atanasio Girardot no estaba disponible para tal evento, por lo que tuvo que ser modificada su programación habitual.

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Será el encuentro de los dos equipos que disputaron la última final del fútbol colombiano y que dejó al Tiburón con el trofeo, luego del 3-0 en la ida en Barranquilla y la victoria por la mínima de Nacional en la vuelta que de poco sirvió.

Nacional, en medio de dudas y bajas, recibe al Tiburón

El equipo de Lucas González llega a este encuentro en medio de algunas dudas, pues perdió con Llaneros en Villaviencio y luego empató con Milonarios en calidad de local. Estos dos resultados han dejado al conjunto Verdolaga con ciertas críticas, por lo que ante Junior es una gran oportunidad para demostrar jerarquía.

Pero el conjunto antioqueño afrontará este encuentro con varias bajas en su plantel, pues no podrá contar con Chicho Arango y Marlos Moreno (lesionados ante Millonarios), Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo (en Selección Colombia), Alfredo Morelos, Nicolas Rodríguez, Elkin Rivero y Edwin Cardona (en reacondicionamiento post lesión).

Las bajas en el plantel abrirían la puerta paa que James Rodríguez sea titular por primera vez, luego de haber ingresado en el segundo tiempo ante Internacional Bogotá, Llaneros y Millonarios. La principal duda pasa por el que ocupe el puesto de delantero centro, con Andrés Sarmiento o Kevin Parra como alternativas.

¿Cómo llega Nacional en la tabla de posiciones?

Nacional llega a este encuentro en el quinto puesto con 19 puntos en la tabla de posiciones y con 3 partidos menos en el calendario.

Junior, dos victorias seguidas para soñar con los ocho

El conjunto Tiburón viene de enlazar dos victorias consecutivas, las primeras del campeonato, luego de un comienzo pobre que terminó con la salida de Alfredo Arias. Bajo el mando de Sebastián Viera ya ha sumado 7 unidades y esto mantiene la ilusión de la clasificación en los hinchas.

Por su parte, el conjunto barranquillero tendrá una baja muy sensible: la del arquero Mauro Silveira. El uruguayo sufrió un golpe en su rostro en el último partido ante Medellín y tuvo que ser operado de la nariz, por lo que estará 15 días de baja. Jefferson Martínez será el titular.

La noticia positiva en el plantel Tiburón será Luis Fernando Muriel, quien reaparece en la convocatoria luego de salir lesionado del juego ante Jaguares.

¿Cómo llega Junior en la tabla de posiciones?

El cuadro Tiburón llega en el puesto 16 con apenas 9 puntos, un rendimiento de apenas 33.3%. Necesitarán al menos 21 puntos paa poder lograr la clasificación, aunque cuentan con 3 partidos menos.

Probables formaciones

Nacional: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Neider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Felipe Marín, Elías Cabrera, Edwin Cardona, James Rodríguez, Ian Carlo Poveda, Andrés Sarmiento.

Técnico: Lucas González

Junior: Jefferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Guillermo Celis; Bryan Castrillón, Jesús Rivas (Teófilo Gutiérrez), Déiber Caicedo; Luis Fernando Muriel (o Teófilo Gutiérrez).

Técnico: Sebastián Viera

Tabla de posiciones de la Liga colombiana: repase las clasificaciones acá

¿Dónde seguir Nacional vs. Junior?

El partido tendrá lugar este miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, bajo el mando del árbitro Andrés Rojas.

Usted podrá seguir este partido mediante la transmisión de Caracol Radio y en el streaming de Caracol y AS Colombia, así como por el minuto a minuto de caracol.com.co