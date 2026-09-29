Guerra total en la Premier: Manchester City se defiende y califica de ‘falsas’ las acusaciones

Este martes, la Premier League dio a conocer que el Manchester City fue hallado culpable de la mayoría de cargos financieros de los que se le acusó en 2023 y que tuvieron lugar entre la temporada 2008-2009 y 2017-2018.

La comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el club, que puede ir desde una millonaria multa económica, hasta la perdida de los puntos, el descenso de categoría o la expulsión de la liga. El City tiene plazo de apelación hasta el próximo 2 de octubre, aunque ya hubo un comunicado de defensa ante la situación.

El comunicado a los empleados del club

Ferrán Soriano, consejero delegado del Manchester City, se dirigió a los empleados del club en un video en el que dice que las acusaciones de irregularidades financieras de la Premier League están basadas en falsedades y tildó de “teoría de la conspiración” la posición de la liga inglesa.

“La totalidad del caso con la Premier League está basado en una falsa acusación, que es lo que el dinero de nuestros dueños fue puesto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dhabi. Esto no es verdad y se ha dado las suficientes pruebas a la comisión de la Premier League de que esto no pasó y que no va a pasar. Hablamos de extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar de forma categórica que el dinero no vino del dueño”.

Lea también: Selección Colombia continúa su gira por Estados Unidos: rival, fecha y hora del próximo partido

“Todo falso cargo contra nosotros viene de esta simple y completa falsa acusación. Sorprendentemente tanto para nosotros como para nuestros abogados, después de más de dos años, la comisión de la Premier League ha dado una opinión que apoya la teoría de la conspiración de la Premier. Para ello, se han ignorado las pruebas que ha dado el club y se ha llegado a una conclusión que es errónea”.

Gobierno Británico se pronunció

La ministra de deportes del Gobierno británico, Lisa Nandy, aseguró que la decisión de la Premier League de declarar culpable al Manchester City de irregularidades financieras es un asunto “increíblemente serio”.

La política habló este martes en la cadena británica BBC horas después de que la Premier League confirmara la decisión de declarar culpable al City de 115 irregularidades financieras.

“Es un asunto increíblemente serio. El comunicado de la Premier League es muy crudo”, dijo Nandy. “El Manchester City tiene el derecho a apelar. Este es un asunto muy preocupante para los aficionado del City y para todos los aficionados al fútbol”, añadió.

.