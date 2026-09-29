Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 sep 2026 Actualizado 19:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Fútbol

Bolillo Gómez tras goleada 6-0 a El Salvador: “Nos tendrían que echar a todos”

El técnico colombiano calificó de “desastrosa” la presentación de su equipo ante Guatemala.

Hernán Darío &#039;Bolillo&#039; Gómez, DT de El Salvador. (Photo by APHOTOGRAFIA/Getty Images)

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador. (Photo by APHOTOGRAFIA/Getty Images) / APHOTOGRAFIA

Hernán Darío &#039;Bolillo&#039; Gómez, DT de El Salvador. (Photo by APHOTOGRAFIA/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

El Salvador, selección dirigida por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, sufrió una escándalosa goleada 6-0 a manos de Guatemala, en juego por la segunda fecha del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Bolillo reconoció la derrota y fue más allá, asegurando, en la rueda de prensa posterior al partido, que una derrota de este calibre debería ser motivo para que “echen a todos”.

“Nos superaron por todos lados, colectivamente, individualmente, en velocidad, fuerza, en todo nos superaron”, comentó Gómez en la conferencia con los medios.

Bolillo añadió: “Es un desastre de todos, técnico, jugadores, de todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a ustedes, pero no tengo nada qué hablar porque fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana”.

Además de calificar este resultado como “peligroso para los técnicos”, insistió: “El presidente tiene todo el derecho de tomar decisiones. Es que con esto lo tienen que echar a uno. Allá me pasó un 6–1 también con Ecuador y lo primero que dije este es un resultado que saca a los técnicos. Qué podemos hacer, es más fácil echar a uno que a 22”.

Hernán Darío Gómez se encuentra al frente de El Salvador desde el pasado 24 de febrero del 2025. Dicha selección terminó última de su grupo en las Eliminatorias de la Concacaf, sumando tan solo 3 puntos.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado