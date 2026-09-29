Bolillo Gómez tras goleada 6-0 a El Salvador: “Nos tendrían que echar a todos”

El Salvador, selección dirigida por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, sufrió una escándalosa goleada 6-0 a manos de Guatemala, en juego por la segunda fecha del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Bolillo reconoció la derrota y fue más allá, asegurando, en la rueda de prensa posterior al partido, que una derrota de este calibre debería ser motivo para que “echen a todos”.

“Nos superaron por todos lados, colectivamente, individualmente, en velocidad, fuerza, en todo nos superaron”, comentó Gómez en la conferencia con los medios.

Bolillo añadió: “Es un desastre de todos, técnico, jugadores, de todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a ustedes, pero no tengo nada qué hablar porque fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana”.

Además de calificar este resultado como “peligroso para los técnicos”, insistió: “El presidente tiene todo el derecho de tomar decisiones. Es que con esto lo tienen que echar a uno. Allá me pasó un 6–1 también con Ecuador y lo primero que dije este es un resultado que saca a los técnicos. Qué podemos hacer, es más fácil echar a uno que a 22”.

Le puede interesar: Cucho Hernández fue directo: esto dijo por la competencia de la titular en el Betis

Hernán Darío Gómez se encuentra al frente de El Salvador desde el pasado 24 de febrero del 2025. Dicha selección terminó última de su grupo en las Eliminatorias de la Concacaf, sumando tan solo 3 puntos.