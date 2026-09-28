Familia del mayor Freddy Russi, secuestrado por el ELN, pide su liberación en su cumpleaños 36

ELN divulga nuevo testimonio de policías de la Dijín secuestrados en el Catatumbo. / Foto: Cortesía

Norte de Santander

Este 28 de septiembre, el mayor de la Policía Freddy Alexis Russi González cumple 36 años mientras permanece secuestrado por el ELN. El uniformado, fue plagiado por hombres fuertemente armados el pasado 17 de agosto sobre la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, a la altura del municipio de Bucarasica.

Marcela Russi, prima del uniformado, indicó que diálogo con Caracol Radio que su familia atraviesa por un difícil momento. Sin embargo y pese a las circunstancias, decidieron conmemorar su cumpleaños con diferentes actividades.

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“No podemos cantar un feliz cumpleaños como se ha hecho siempre. Hoy es un día muy difícil para la familia”, señaló la mujer.

Pero aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para enviarle un saludo especial al mayor.

“Que no se desanime, que lo estamos esperando, que Dios le dé mucha fortaleza y, como siempre se lo hemos dicho, él es un guerrero”, manifestó.

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La familia también expresó su deseo de que pueda regresar pronto a casa para celebrar su cumpleaños junto a sus seres queridos.

La familia prepara un álbum para su regreso

La familia Russi García está adelantando una eucaristía, así como un álbum que esperan entregarle al mayor una vez recupere su libertad.

“Estamos haciendo un álbum familiar para que él lo pueda ver y estamos tratando de hacer lo posible a ver si puede llegar por algún medio este álbum que hicimos para él”, explicó.

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Y frente al último video entregado por parte del ELN y donde aparece el uniformado, su familia asegura sentir mucha incertidumbre.

“Para nosotros eso no es un video que nos conforte, todo lo contrario, nos deja incertidumbre, nos deja dolor, nos deja angustia”, afirmó.

La familiar también sostuvo que el mayor estaría obligado a seguir las instrucciones de quienes lo mantienen retenido.