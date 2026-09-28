Lucas Murillo avanza en su recuperación tras cirugía de corazón y espera regresar a Cúcuta

Lucas Murillo está siendo trasladado a Bucaramanga. / Foto: Ana María Rueda. / La fotografía publicada es autorizada por sus padres.

Cúcuta

Lucas Murillo, el cucuteño de siete años que se viralizó tras publicar un video pidiéndole al presidente Abelardo de la Espriella que le ayudara para que no le vulneraran sus derechos a la salud, se recupera satisfactoriamente en Bucaramanga.

Andrea García, madre del menor, aseguró que Lucas ya superó las primeras 72 horas después de la cirugía de corazón practicada en los últimos días y ya fue enviado a piso.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos, admirados de lo que Dios está haciendo también, de este milagro, porque Lucas ya después de una semana de esta cirugía podemos decir hoy que estamos en piso”, relató García.

Para la familia Murillo García así como para el cuerpo médico es gratificante la evolución que ha tenido el menor.

“Estamos haciendo terapias y manejando ciertos medicamentos también que son necesarios empezar a implementar en el niño”.

Más información Fuerza Pública incauta 1.120 kilos de cocaína y desmantela laboratorio del ELN en Cúcuta

Lucas podría regresar pronto a Cúcuta

Andrea García, madre del menor, no descarta que en los próximo días Lucas pueda regresar a su casa, en Cúcuta, después de la evolución favorable que ha tenido en su recuperación,

“Nos sentimos muy cerca de llegar a Cúcuta, estamos muy contentos por eso”, manifestó Andrea.

La familia continúa agradeciendo el apoyo recibido por parte del presidente Abelardo de la Espriella, asegurando que esto marcó un antes y un después para toda su familia.