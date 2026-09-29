Emiratos Árabes confirma que Netanyahu se reunió con presidente emiratí para abordar relaciones

El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, se reunió el domingo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el país árabe para abordar las “relaciones bilaterales”, confirmaron este lunes fuentes oficiales.

“El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien visitó Emiratos Árabes Unidos ayer, domingo. Durante la reunión, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales entre EAU e Israel, así como las maneras de fortalecerlas y desarrollarlas”, informó de forma escueta la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

Esta confirmación se produce poco después de que el diario israelí Haaretz informara de que el desplazamiento se debió a que Netanyahu pidió en persona a Bin Zayed que desmintiera públicamente la información según cual que éste le habría advertido sobre un ataque inminente contra territorio de Israel del grupo islamista palestino Hamás poco antes del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas a la franja de Gaza.

Ese periódico, que publicó a principios de mes la exclusiva del aviso de Bin Zayed, aseguró hoy que ambos líderes se reunieron durante una hora un aeropuerto emiratí, citando a una fuente familiarizada con la cuestión.

Según Haaretz, Netanyahu, inmerso en plena precampaña de las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, pidió a Bin Zayed lo que las fuentes describieron como “apoyo moral”.

Hoy mismo, el servicio de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, presentó una demanda contra el Canal 12 por una “grave violación de la censura”, después de que la cadena informara ayer de que Netanyahu estaba viajando a EAU.