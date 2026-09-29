Capturan en Usme a hombre de 20 años señalado de abusar y agredir a su pareja de 16 años

Colombia

Un hombre de 20 años fue capturado mediante orden judicial en Bogotá, señalado por los presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada, de acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía.

Los hechos que dieron origen al proceso habrían ocurrido el pasado 10 de septiembre, al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. El capturado era compañero sentimental de una adolescente de 16 años.

Según las autoridades, el hombre presuntamente habría ejercido agresiones físicas y sexuales contra la menor y la habría obligado a realizar actos en contra de su voluntad.

La adolescente habría permanecido encerrada

Dentro de la investigación también se estableció que, al parecer, la adolescente habría permanecido encerrada durante varios días al interior de la vivienda.

La Policía señaló además que el hombre presuntamente habría tomado fotografías de la menor sin su consentimiento y la habría intimidado con divulgarlas si contaba lo sucedido o acudía a las autoridades.

La denuncia del padre permitió activar la investigación

El caso llegó a conocimiento de las autoridades luego de que el padre de la adolescente advirtiera presuntas lesiones en su integridad y realizara la denuncia.

A partir de esta alerta, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía 39 Local, adelantaron las labores que permitieron identificar y capturar al señalado agresor.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias de los hechos y las responsabilidades individuales correspondientes.