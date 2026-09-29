En Turbaco-Bolívar cayó ‘Tasmania’, uno de los más buscados del Atlántico

Durante el desarrollo de una operación coordinada entre la Armada Nacional y la Policía Nacional se logró la captura de alias “Tasmania”, señalado integrante del grupo criminal “Los Costeños”, quien se encuentra incluido en el cartel de los más buscados del departamento del Atlántico.

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La operación fue desarrollada por la Fuerza Naval del Caribe, a través del Gaula Militar Bolívar, adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en coordinación con la SIJIN de la Policía Nacional del departamento del Atlántico, y logró ubicar y capturar a este sujeto, quien era requerido mediante tres órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y hurto agravado.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias “Tasmania” sería uno de los principales dinamizadores de extorsiones en el departamento del Atlántico y se le atribuye presunta participación en siete homicidios. Así mismo, al parecer se encontraba en el departamento de Bolívar adelantando acciones para establecer alianzas delictivas con otros grupos criminales.

Durante el procedimiento fue incautada una pistola traumática y un teléfono celular. El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.