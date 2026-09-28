Capturado en Arjona por presunto porte ilegal de armas: le incautaron un revólver

Un hombre de 29 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional durante un procedimiento adelantado en el municipio de Arjona, Bolívar, por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

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La acción policial se desarrolló en vía pública del barrio 5 de Noviembre, específicamente en el sector conocido como Cuatro Vientos, donde uniformados realizaban labores de vigilancia, registro y control.

Durante el procedimiento, los policías abordaron al ciudadano y, tras las verificaciones correspondientes, procedieron a materializar su captura por el presunto porte ilegal de armas o municiones.

El hombre, de 29 años, fue informado de sus derechos como persona capturada y posteriormente trasladado para adelantar los procedimientos judiciales establecidos.

La Policía indicó que este tipo de controles hacen parte de las acciones preventivas y operativas que se vienen desarrollando en diferentes sectores de Arjona para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

“Seguiremos fortaleciendo los controles en Arjona y en los demás municipios de nuestra jurisdicción. Nuestro propósito es sacar de las calles las armas ilegales que puedan ser utilizadas para afectar la vida y tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para suministrar información oportuna que permita identificar personas que porten armas de manera ilegal o estén vinculadas con hechos delictivos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.