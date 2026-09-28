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28 sep 2026 Actualizado 23:49

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Capturado en Arjona por presunto porte ilegal de armas: le incautaron un revólver

La acción policial se desarrolló en vía pública del barrio 5 de Noviembre

Policía de Bolívar

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Un hombre de 29 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional durante un procedimiento adelantado en el municipio de Arjona, Bolívar, por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

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La acción policial se desarrolló en vía pública del barrio 5 de Noviembre, específicamente en el sector conocido como Cuatro Vientos, donde uniformados realizaban labores de vigilancia, registro y control.

Durante el procedimiento, los policías abordaron al ciudadano y, tras las verificaciones correspondientes, procedieron a materializar su captura por el presunto porte ilegal de armas o municiones.

El hombre, de 29 años, fue informado de sus derechos como persona capturada y posteriormente trasladado para adelantar los procedimientos judiciales establecidos.

La Policía indicó que este tipo de controles hacen parte de las acciones preventivas y operativas que se vienen desarrollando en diferentes sectores de Arjona para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

“Seguiremos fortaleciendo los controles en Arjona y en los demás municipios de nuestra jurisdicción. Nuestro propósito es sacar de las calles las armas ilegales que puedan ser utilizadas para afectar la vida y tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para suministrar información oportuna que permita identificar personas que porten armas de manera ilegal o estén vinculadas con hechos delictivos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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