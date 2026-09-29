Lianeth Rada inicia en Cartagena su gira literaria ‘De regreso a casa’

La literatura tendrá una nueva cita en Cartagena con la llegada de la escritora barranquillera Lianeth Rada, quien iniciará en la ciudad su gira literaria ‘De regreso a casa’, un recorrido nacional e internacional con el que llevará su primera novela, Volver a mí, a diferentes escenarios y ferias del libro.

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El encuentro en Cartagena se realizará este viernes 2 de octubre, a las 4:00 de la tarde, en Casa Bolívar, ubicada en la calle San Agustín Chiquita, en el Centro Histórico. La actividad será de entrada libre y tendrá formato de tertulia con lectores.

Publicada en 2025, Volver a mí cuenta la historia de Camille, una mujer que, al acercarse a su cumpleaños número 30, decide dejar atrás una vida que desde afuera parece exitosa y emprender un viaje sin itinerario hacia Estambul.

A través de esta historia, Rada aborda temas como el agotamiento, la desconexión personal, las heridas emocionales, los patrones en las relaciones y la búsqueda de identidad, además de la sensación de vacío que puede permanecer incluso después de alcanzar metas profesionales y personales.

Una novela nacida de una transformación personal

La historia de Volver a mí también está relacionada con un proceso de transformación en la vida de su autora. Rada pasó más de una década trabajando en la industria del software, donde ocupó cargos de liderazgo en tecnología.

Durante ese periodo comenzó un proceso personal que incluyó terapia, coaching y una exploración de temas relacionados con la identidad, el comportamiento y los procesos de cambio.

La escritura se convirtió entonces en una herramienta para explorar esas experiencias y terminó dando origen a su primera novela.

Posteriormente, la autora viajó al Reino Unido para cursar una maestría en Psicología, formación que ahora integra con su experiencia profesional y su trabajo como escritora y coach.

Con ‘De regreso a casa’, Rada busca encontrarse nuevamente con los lectores y compartir no solo la historia de Camille, sino también el proceso creativo y personal que dio origen a Volver a mí.

La presentación en Cartagena marcará así el comienzo de un recorrido que llevará a la escritora por diferentes escenarios, en un encuentro que propone reflexionar sobre una pregunta central de su obra: ¿qué significa realmente volver a uno mismo?