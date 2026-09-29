Petro denuncia persecución y habla de “apartheid político” por suspensión de visas

Gustavo Petro no podría viajar a Estados Unidos antes de dejar la Presidencia: no ha conseguido visa

El expresidente Gustavo Petro denunció desde Barranquilla lo que calificó como una persecución sistemática contra el progresismo en Colombia y América Latina, y señaló directamente a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Durante su declaración, Petro aseguró que las acciones como la suspensión de visas contra dirigentes y sectores políticos cercanos a su corriente ideológica podrían constituir, según su interpretación, una persecución contra un grupo poblacional con identidad política. Incluso sostuvo que este tipo de actuaciones deberían ser examinadas por la Corte Penal Internacional.

“Es una persecución, eso está castigado en el Estatuto de Roma, es un crimen de lesa humanidad”, afirmó Petro, al referirse a las decisiones adoptadas contra personas cercanas a su sector político.

El expresidente puso como ejemplo el caso de la senadora Martha Peralta y cuestionó que se le haya retirado la visa estadounidense. Petro defendió la legitimidad de la congresista, al recordar que fue elegida mediante voto popular y que pertenece a una comunidad indígena.

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“Decir que va contra la democracia solo puede partir de un grupo de gobernantes que es profundamente antidemocrático”, sostuvo.

Petro aseguró además que existe un “apartheid político” dirigido contra quienes tienen posiciones diferentes a los sectores que actualmente ejercen el poder en Washington.

“Es un apartheid político que está dirigido contra todo aquel que piensa diferente a los dueños de la Casa Blanca”, manifestó el exmandatario.