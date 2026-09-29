Mujer reportada como desaparecida en Bogotá fue encontrada muerta dentro de su vivienda

Este lunes 28 de septiembre fue encontrada sin vida una mujer que había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana, en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Aures I, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la víctima fue hallado en una habitación de la vivienda y fue identificada como María Carolina García, quien estaba siendo buscada por su hermana luego de que no se tuviera información sobre su paradero.

Una primera versión señaló que presentaba una lesión en el cuello provocada con un elemento cortopunzante, aunque las circunstancias de su muerte son materia de investigación.

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Según información preliminar, la pareja de María Carolina sería el presunto responsable del crimen y hace parte de la investigación. Sin embargo, su responsabilidad aún no ha sido establecida judicialmente.

Hasta el momento, el caso es materia de investigación y pronto deberá establecerse qué ocurrió dentro de la casa y reconstruir las últimas horas de la víctima antes de ser encontrada.