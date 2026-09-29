Juzgado declara improcedente la tutela de Yhormar Hurtado y por ahora no puede jugar con América

El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá rechazó la tutela presentada por Yhormar Hurtado por la situación que le impide jugar con América de Cali en partidos oficiales. Sin embargo, la decisión no determina si la medida deportiva contra el jugador es correcta o no.

El juzgado consideró que la tutela no era el mecanismo adecuado para resolver esta controversia, ya que existen otras vías dentro de la normativa deportiva para discutir la situación de Hurtado. Además, señaló que no se demostró que el jugador estuviera enfrentando un daño que hiciera necesaria una intervención urgente de la justicia.

El juzgado también tuvo en cuenta que, aunque Hurtado no puede jugar partidos oficiales por la medida deportiva, sigue teniendo contrato con América de Cali. El club confirmó que su vínculo laboral con el equipo continúa vigente.

Por eso, el juzgado concluyó que no se demostró una afectación a su derecho al trabajo. Hurtado sigue siendo jugador del América de Cali y mantiene su contrato con el equipo, aunque actualmente no puede ser utilizado en competencias oficiales mientras se mantenga la medida deportiva.

La decisión también aclara que el juzgado no estudió si la declaratoria de inelegibilidad de Hurtado fue acertada o equivocada. El fallo se limitó a establecer que la tutela no era el camino para resolver esa discusión.

La controversia continúa ahora en el ámbito deportivo. El caso también está relacionado con la reclamación presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, por Internacional de Bogotá, que busca que se revise la situación de Hurtado y las consecuencias sobre los puntos de los partidos disputados ante América de Cali.

De esta manera, el fallo del juzgado en Bogotá no cambia la situación deportiva del jugador ni resuelve la disputa sobre su participación en partidos oficiales. El futuro del caso dependerá de las decisiones que tomen las instancias deportivas encargadas de revisar la controversia.