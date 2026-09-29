Cayó en Manizales pareja señalada de recaudar hasta $1.500 millones en extorsiones en el Valle del Cauca. Foto: Policía.

Hasta una finca en zona rural de Villamaría, Caldas, llegaron las autoridades para capturar a alias ‘Cortico’ y alias ‘Sonia’, señalados integrantes del frente Adán Izquierdo de las disidencias FARC y presuntos responsables de manejar parte de su estructura financiera y logística en el centro del Valle.

Los dos fueron capturados mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de terrorismo, después de una investigación adelantada por la Policía Valle, a través de la Sijín y la Seccional de Inteligencia, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, alias Cortico, también conocido como Enrique o Chunco, llevaría aproximadamente 10 años de trayectoria criminal y sería presunto cabecilla de las Redes de Apoyo del frente Adán Izquierdo.

Alias ‘Sonia’, por su parte, llevaría cerca de tres años como integrante de esta estructura y tendría incidencia en zonas rurales de Palmira y El Cerrito.

Uno de los principales hallazgos de la investigación apunta al componente financiero. Las autoridades señalan que los dos capturados tendrían responsabilidad en el recaudo de recursos provenientes de actividades extorsivas, con un monto que estaría estimado entre $200 millones y $1.500 millones.

La investigación también establece que la pareja habría participado en el perfilamiento de comerciantes, campesinos, ganaderos y líderes sociales, con el propósito de identificar posibles víctimas para posteriores cobros extorsivos.

Además, las autoridades investigan su presunta participación en actividades de perfilamiento y facilitación de homicidios, así como una posible relación con hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en zona rural de Ginebra.

Otro de los elementos bajo investigación es su presunta participación en coordinaciones para instalar pancartas y realizar grafitis alusivos a la estructura armada ilegal en diferentes municipios.

Según las autoridades, alias ‘Cortico’ y alias ‘Sonia’ serían además personas de confianza de alias ‘Masa’ y alias ‘Raúl’ o ‘Mico’, señalados como presuntos cabecillas principales del frente Adán Izquierdo.

Aunque los dos investigados se habían desplazado hasta Caldas, las labores de inteligencia permitieron establecer su ubicación en Villamaría y ejecutar las órdenes judiciales. Durante el procedimiento fueron incautados cinco teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis dentro de la investigación.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.