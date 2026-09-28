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28 sep 2026 Actualizado 20:24

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Medellín

Intervención de la Fuerza Pública en Bello concluye con cuatro detenciones y decomiso de armamento

En la acción conjunta entre la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Bello se decomisaron dos revólveres, dos pistolas traumáticas y herramientas para cometer hurtos.

Foto: Alcaldía de Bello

Foto: Alcaldía de Bello

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Santiago Solórzano

Medellín
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Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad de Bello, el Ejército y la Policía Nacional dejó cuatro personas capturadas y cuatro armas de fuego incautadas en el barrio Niquía. La acción oficial se desarrolló como parte de los planes de control contra el delito y la violencia en esta zona del municipio.

Durante el procedimiento fue capturado en flagrancia Yoiner Eduardo Fajardo Esguerra, de 18 años, quien fue dejado a disposición judicial por el delito de porte ilegal de armas. En la misma intervención, tres sospechosos intentaron huir lanzándose a una cañada, resultando lesionados antes de ser detenidos y remitidos a centros asistenciales.

Material bélico incautado e intervención institucional

En la inspección del sector, las autoridades incautaron dos pistolas traumáticas calibre 9 milímetros, dos revólveres calibres 32 y 38, además de munición de distintos calibres y herramientas tipo cortafrío. Los elementos confiscados pasaron a custodia de los investigadores para determinar si estuvieron vinculados en hechos delictivos recientes.

Más información

La Alcaldía de Bello destacó que esta operación refuerza la articulación entre la Fuerza Pública y la administración municipal para mitigar factores de riesgo y combatir el porte de armas. Las autoridades confirmaron que mantendrán los controles sostenidos en la comuna para garantizar la seguridad ciudadana.

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