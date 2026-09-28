Unicartagena lleva su oferta de pregrado y posgrado a Multicentro La Plazuela

La Universidad de Cartagena realizará este miércoles 30 de septiembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p.m., una Feria Educativa en el Centro Comercial Multicentro La Plazuela, donde presentará su oferta de programas de pregrado y posgrado y brindará orientación a bachilleres, profesionales, familias y demás interesados sobre las alternativas de formación, procesos de inscripción y requisitos para ingresar a la institución.

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Uno de los principales componentes de la jornada será su oferta de posgrados, que actualmente cuenta con más de 80 programas entre especializaciones, maestrías y doctorados en diferentes áreas del conocimiento. Con opciones en modalidades presencial y virtual, esta oferta está dirigida a profesionales interesados en profundizar sus conocimientos, fortalecer sus competencias, especializarse o avanzar en su formación académica e investigativa.

Durante la feria, los interesados podrán conocer las características de estos programas, sus modalidades y procesos de inscripción, así como resolver directamente sus inquietudes y recibir orientación para identificar las alternativas que mejor respondan a sus intereses y proyección profesional.

La Feria Educativa también permitirá conocer la amplia oferta de pregrado de la institución, en áreas como ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, ciencias económicas, ingenierías, ciencias exactas y naturales y educación, entre otras. Los bachilleres y futuros universitarios podrán recibir información sobre las carreras, requisitos y procesos para acceder a la institución.

Con esta Feria Educativa, la Unicartagena busca llevar su oferta académica a espacios cotidianos de la ciudad y facilitar el acceso de la comunidad a información y orientación sobre sus posibilidades de formación. La jornada se desarrolla, además, en un momento especial para la institución, que avanza hacia la conmemoración de sus 200 años de historia al servicio de la educación, la generación de conocimiento y el desarrollo de Cartagena, la región Caribe y el país.