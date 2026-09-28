Malecón de Todos de Magangué registra 15% de avance de acuerdo con el cronograma

Una de las grandes apuestas de la Gobernación de Bolívar para transformar a Magangué y recuperar su relación con el río Magdalena es el gran Malecón de Todos. Este proyecto que se construye en inmediaciones de La Albarrada avanza de acuerdo con el cronograma establecido y registra actualmente una ejecución cercana al 15%.

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Con una inversión de $57.000 millones, el proyecto busca convertirse en un referente turístico y comercial, dinamizar la economía local y abrir nuevas oportunidades para los emprendedores de la región.

La obra, que hace parte de la apuesta del gobernador Yamil Arana Padauí por impulsar el desarrollo del departamento desde los territorios, no solo busca contribuir a la protección de Magangué frente a la erosión del río Magdalena, sino también recuperar este espacio para el disfrute de los ciudadanos y convertirlo en un escenario de integración, cultura y desarrollo económico.

“Estamos construyendo una obra que va mucho más allá de la infraestructura. Queremos que Magangué vuelva a mirar al río Magdalena, que sus habitantes se apropien de este espacio y que los turistas encuentren aquí nuevas razones para visitar el municipio. El Malecón de Todos es una apuesta para cambiar la historia de Magangué, generar oportunidades y dinamizar la economía de toda esta región”, destacó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Así avanza la obra

Actualmente, los trabajos se concentran en diferentes frentes de obra. En los bloques 1 y 2 de los locales comerciales se adelanta la construcción de zapatas, pedestales, vigas de cimentación y columnas, así como muros de contención y la instalación de redes hidrosanitarias y pluviales internas.

De igual manera, avanzan las obras del colector de aguas lluvias, con la instalación de tuberías y la construcción de estructuras de inspección. También se ejecutan muros de contención para los senderos y las rampas, mientras que en el muelle mirador se trabaja en la cimentación profunda mediante pilotes y en la construcción de la viga cabezal.

A estos frentes se suman la construcción de la viga corona sobre la tablestaca, la instalación de tuberías para las redes eléctricas y de iluminación, la adecuación del parque gastronómico y la construcción de zapatas y muros para las graderías. Asimismo, se adelantan trabajos de relleno con material seleccionado en las zonas comunes.

El proyecto contempla entre 18 y 19 locales comerciales, concebidos como un centro comercial al aire libre, además de una zona de comidas, un área para la comercialización de artesanías y espacios destinados a experiencias culturales que permitirán exaltar la identidad y las tradiciones de Magangué.

La ejecución de estas obras, a cargo de la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Infraestructura, avanza conforme a los tiempos previstos, con la meta de entregar el proyecto en 2027.

Con el Malecón de Todos, el gobierno de Yamil Arana Padauí busca recuperar un espacio estratégico para Magangué y convertirlo en un motor de desarrollo turístico y económico para el sur de Bolívar, con nuevas oportunidades para comerciantes, artesanos, emprendedores y prestadores de servicios turísticos.