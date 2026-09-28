Nueva rotación de pico y placa para taxis en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa al gremio de taxistas y a la ciudadanía sobre la actualización de la medida de pico y placa para los vehículos de transporte público individual tipo taxi en el Distrito desde este 28 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2026.

La medida hace parte de la programación de rotaciones establecida para 2026 y tiene como propósito contribuir a la organización de la movilidad, mejorar la circulación vehicular y garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio público individual.

La restricción se aplica de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 6:00 a. m. del día siguiente, de acuerdo con el último dígito de la placa. Los fines de semana y días festivos se encuentran exceptuados de la medida, conforme a las disposiciones vigentes.

Nueva rotación

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

El DATT hace un llamado a propietarios, conductores y empresas de transporte público individual a consultar y acatar la programación vigente, con el fin de evitar sanciones y contribuir al ordenamiento de la movilidad en Cartagena.

Asimismo, la autoridad de tránsito continuará adelantando acciones de control y pedagogía en diferentes sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la medida.

La Administración Distrital invita a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para conocer las disposiciones vigentes en materia de movilidad.