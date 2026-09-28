Cartagena realizará primera Cumbre de Gestores Culturales y Colectivos Juveniles

Cartagena será escenario de la I Cumbre Distrital y Departamental de Gestores Culturales y Colectivos Juveniles de Comunicación – Soy Voz, Soy Cultura 2026, que se realizará el próximo 16 de octubre en el Colegio Mercedes Ábrego.

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La iniciativa es liderada por la Fundación Albenco, en alianza con la Fundación Soy Voz Soy Cultura y con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. También participan entidades como la Cámara de Comercio de Cartagena, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Universidad de San Buenaventura, TRASO Colectivo de Transformación Social, PNUD y la Gobernación de Bolívar, a través de Icultur.

La jornada comenzará a las 8:00 de la mañana con mesas de trabajo en las que jóvenes gestores culturales y colectivos de comunicación compartirán experiencias, identificarán necesidades y formularán propuestas frente a los retos y oportunidades del sector cultural y creativo.

Los resultados de estas conversaciones serán recopilados en un documento de incidencia que será presentado al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la Presidencia de la República como aporte al debate sobre políticas públicas para las juventudes.

En la tarde, entre las 2:00 y las 5:00 p. m., se desarrollará un espacio académico enfocado en emprendimiento cultural, formalización empresarial y alternativas para convertir talentos e iniciativas en proyectos sostenibles.

Madelin Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Albenco, destacó que la cumbre busca que los jóvenes tengan un papel activo en las conversaciones sobre el desarrollo de sus territorios y que sus experiencias e ideas puedan convertirse en propuestas para fortalecer las oportunidades desde la cultura y la comunicación.

El encuentro busca conectar talentos, organizaciones e iniciativas juveniles y promover la cultura como espacio de participación y transformación social.