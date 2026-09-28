Capturan en El Carmen de Bolívar señalado de marcar posibles víctimas de homicidio

Un hombre de 37 años, conocido con el alias de ‘el Viejo’, fue capturado en flagrancia durante un operativo adelantado por la Policía Nacional y la Infantería de Marina en el municipio de El Carmen de Bolívar.

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El procedimiento fue desarrollado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con unidades de la Infantería de Marina, en la avenida que comunica al barrio La Ceiba con el barrio El Vergel.

Durante el operativo, las autoridades encontraron en poder del capturado 17 cartuchos calibre 9 milímetros y seis cartuchos calibre 38. Además, fue incautada una motocicleta Honda XR 150.

De acuerdo con las labores investigativas de las autoridades, alias ‘el Viejo’ presuntamente se desempeñaba como marcador de posibles víctimas de homicidio, información que ahora hace parte de las investigaciones para establecer su eventual participación en hechos delictivos ocurridos en esta zona de Bolívar.

Los investigadores también recopilaron información que lo vincularía con el recaudo de dineros provenientes de la venta de estupefacientes al menudeo en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno.

“Seguimos fortaleciendo las acciones investigativas y operativas en los Montes de María para sacar de circulación a quienes estarían dinamizando delitos que afectan la vida y la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado deberá responder inicialmente por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Tanto el hombre como los elementos materiales probatorios y la evidencia física incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía de Bolívar indicó que continuará desarrollando operaciones articuladas con las Fuerzas Militares y demás autoridades para prevenir homicidios, combatir el tráfico local de estupefacientes y fortalecer la seguridad en los municipios de los Montes de María.