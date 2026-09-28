Abren convocatoria BEPS 2026-II para asegurar el bienestar de los creadores y gestores culturales

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) inicia la recepción de documentos para que los artistas de la ciudad accedan a beneficios económicos pensionales

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) puso en marcha la Convocatoria BEPS 2026-II, una estrategia diseñada para brindar protección económica y seguridad social a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la creación y gestión cultural en el Distrito. Este proceso se fundamenta en la Resolución 84 de 2026 y busca identificar a los actores del sector que cumplen con los requisitos para acceder a una anualidad vitalicia o incentivos al ahorro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta convocatoria hace parte de un programa del nivel nacional, por lo cual los recursos asignados provienen directamente del Gobierno nacional, siendo el IPCC el ente encargado de liderar la etapa de identificación y postulación en el territorio. El objetivo principal es garantizar que el talento humano que sostiene la identidad cultural de la ciudad cuente con un respaldo financiero en su etapa de retiro, reconociendo el valor social de su labor artística y tradicional.

La convocatoria se enfoca en creadores y gestores que residan en Cartagena desde hace al menos diez años y que se encuentren en los grupos A, B o C del Sisbén IV. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de este programa como un pilar de justicia social para el gremio.

“Trabajamos para que nuestros hacedores de cultura no solo tengan un rol protagónico en cada fiesta y evento, sino que gocen de un retiro digno y tranquilo. A través de BEPS 2026-I ratificamos nuestro compromiso de respaldar a las personas que durante décadas han construido la memoria festiva e identidad de Cartagena, garantizando que reciban el apoyo que tanto merecen”, manifestó el mandatario.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, destacó que: “Quienes custodian nuestro patrimonio cultural merecen todas las garantías institucionales para su bienestar. Hacemos un llamado especial a nuestros artistas y gestores para que preparen y radiquen su documentación de manera oportuna, aprovechando esta convocatoria del Gobierno nacional que representa una ayuda real y determinante para su futuro”.

Cronograma de recepción de documentos

De acuerdo con los plazos establecidos por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, el proceso se desarrollará bajo las siguientes fechas:

• Apertura de recepción de documentación: 24 de septiembre de 2026

• Cierre de recepción de documentación: 13 de octubre de 2026 a las 11:59 pm

La radicación de los documentos se realiza de manera virtual a través del portal oficial https://convocatorias.ipcc.gov.co/convocatorias, donde se encuentran detallados todos los requisitos técnicos y los formularios necesarios para oficializar la postulación antes de la fecha de cierre.