22 capturados durante operativos de la Policía en municipios de Bolívar

Un total de 22 personas capturadas dejaron los diferentes operativos adelantados durante el fin de semana por la Policía Nacional en varios municipios del departamento de Bolívar.

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Las acciones policiales se desarrollaron en San Juan Nepomuceno, Arjona, San Cristóbal, Malagana, Magangué, Calamar, Mompox, Soplaviento y San Martín de Loba, mediante controles, registros y procedimientos desplegados para fortalecer la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el balance de las autoridades, las capturas están relacionadas con delitos como violencia intrafamiliar, lesiones personales, fraude a resolución judicial o administrativa de policía, falsedad marcaria, uso de documento público falso y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

También se registraron procedimientos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, violación de habitación ajena, corrupción de alimentos y productos médicos, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Durante las intervenciones, los uniformados incautaron una escopeta, ocho cartuchos calibre 5,56 milímetros y cuatro cartuchos calibre 4 milímetros.

Asimismo, fueron incautados 745 gramos de sustancias estupefacientes, entre base de coca, marihuana y tusi.

“Estos resultados hacen parte del trabajo permanente que vienen realizando nuestros hombres y mujeres en los diferentes municipios de Bolívar. Continuaremos fortaleciendo los controles y las acciones operativas para prevenir el delito y proteger a nuestras comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, durante los controles fueron impuestos 17 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad y seguridad en sus municipios.