La Policía de Cartagena capturó a pareja por porte ilegal de armas de fuego

Un operativo de la Policía Nacional, sorprendió a la comunidad del sector El Líbano en el barrio Olaya Herrera, dónde se capturó a una pareja de esposos por el delito de porte ilegal de armas de fuego y se investiga su presunta participación en actividades extorsivas en la ciudad.

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El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento, donde fueron capturados alias “Cuco”, de 37 años de edad, y alias “Yuli”, de 28 años. Durante el operativo fue incautado un revólver calibre 38 especial, marca Ruger, con cuatro cartuchos, además de seis equipos celulares y seis tarjetas SIM.

Está pareja, actuaba de forma coordinada, y cada uno tenía un rol y función dentro las actividades delictivas que desarrollaban en la ciudad. “Yuli” era la encargada de guardar el arma de fuego, transportarla y de conseguir varias equipos celulares.

Por su parte alías “cuco” era quien realizaba, al parecer, llamadas y/o vídeo llamadas extorsivas.

Alías “Cuco” presenta nueve anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal violento, violencia intrafamiliar, fuga de presos y lesiones personales.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de definir su situación jurídica.

“Con este resultado operativo, la Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones investigativas y operativas encaminadas a contrarrestar las conductas delictivas que afectan la seguridad ciudadana, especialmente aquellas relacionadas con la extorsión, garantizando la tranquilidad y protección del patrimonio económico de los ciudadanos”, manifestó el señor teniente coronel Alejandro Salgado, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con este delito a través de la línea 165 del GAULA, aportando información que permita continuar afectando las capacidades criminales de quienes pretenden generar miedo e intimidación en los territorios.