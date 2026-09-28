Todo listo para la parada técnica del acueducto de Cartagena este martes y miércoles

Todo listo para la parada técnica del acueducto de Cartagena este marte y miércoles

Aguas de Cartagena iniciará mañana, martes 29 de septiembre, una parada técnica programada para ejecutar 29 actividades clave de mantenimiento, renovación y optimización de la infraestructura de acueducto de la ciudad.

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Los trabajos se desarrollarán durante 40 horas, desde las 7:00 a. m. del martes 29 de septiembre hasta las 11:00 p.m. del miércoles 30 de septiembre. Este periodo incluye la ejecución de las intervenciones y el proceso de recuperación del servicio una vez finalicen las obras.

Entre las principales actividades se encuentra el empalme de un tramo de reposición de la tubería de conducción de agua cruda hacia la planta de tratamiento, a la altura de Ceballos y Nuevo Bosque. Esta intervención permitirá poner en servicio 210 metros de tubería de 1.000 milímetros de diámetro, fabricada en hierro dúctil, para fortalecer la confiabilidad de la infraestructura en un sector donde se registraban roturas frecuentes.

También se realizarán trabajos en los componentes de conducción, tratamiento, bombeo y distribución, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento y renovación que requiere la infraestructura para responder a las necesidades actuales y futuras de Cartagena.

Por el alcance de las intervenciones, será necesario suspender el servicio de acueducto al 40 % de los usuarios, de acuerdo con la siguiente programación:

Martes 29 de septiembre

Horario de suspensión: desde las 7:00 a. m. del martes 29 hasta las 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre.

Barrios y sectores programados:

El Laguito, Castillogrande, Bocagrande, El Espinal; conjunto residencial Tequendama, Barrio Torices, San Pedro Libertad, Lo Amador, Alcibia, La Esperanza, La Maria, San Francisco, Lomas de San Francisco, San Francisco sector La Poza y 7 de Agosto.

La Española, el sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, sector 20 de Julio. Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul.

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Paz Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras, La María en los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza sector las Delicias.

Olaya Herrera y sus sectores: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos.

Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio doña Manuela, la Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla sector El Progreso, Zaragocilla, Manzanares y 9 de Abril.

Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Los Calamares, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias y El Rubí.

Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Nuevo Oriente, Rincon del Bosque, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, El Nogal; Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera.

La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia; urbanización Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32 y Altos de San Pedro, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera, las Reinas, Minuto de Dios. Colegio Fe y Alegría sector el Progreso.

Vía Mamonal desde la rotonda de Policarpa hasta la entrada de Pasacaballos, las Zona Franca, Pasacaballos, Arawa, Policarpa, Pasacaballos insular, Pasacaballos, Isla Barú, los corregimientos de Ararca, Santa Ana, vía Barú, Hotel Decameron, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Villa Barraza, Albornoz, empresas vía Mamonal desde la rotonda de Policarpa hasta el puente de Bellavista.

Una parte de los siguientes barrios:

- La Candelaria entre carreras 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral.

- El corregimiento de La Boquilla, calles 35 hasta la 62A.

- Las Gaviotas, manzanas 01 hasta 76 y 78.

- Olaya Herrera, sector San Antonio, entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31 B y carrera 60.

- Olaya Herrera, sector Stella, desde la diagonal 32A a la avenida Pedro Romero.

- Las Palmeras, de las manzanas 1 a la 40.

- España entre calles 26D y 29 con carreras 44A a la 47.

- El Bosque entre las transversales 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A.

- El Bosque entre la diagonal 21 a la avenida Crisanto Luque y transversales 36 a la 46.

- El Bosque entre las diagonales 20 a la 21B y transversales 46 a la 54.

- Nuevo Chile, calle La Unión, manzanas 1 y 2.

- Calle El Progreso, manzanas 5, 6, 7 y 8.

- Calle Las Flores, manzana 8.

- Chile, manzana 2.

- Chiquinquirá, manzanas 6 hasta la 11; 18, 19, 34, 43, 48, 56, 63 y 65.

- Alto Bosque entre calle el Periodista y transversales 53 y 54.

- Nuevo Bosque entre las transversales 53C a la 54.

- San Pedro, manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

- San Fernando entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia.

- Vista Hermosa entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E.

- San Pedro Mártir entre Calles 15 y 5 y entre carreras 66a y 68B.

- La Victoria desde calles 15 hasta 4, entre carreras 68D y 70.

- Ceballos desde la diagonal 25 hasta la diagonal 29, entre las transversales 54 y 57.

Miércoles 30 de septiembre

Horario de suspensión: desde las 12:00 de la medianoche hasta las 11:00 p.m. del miércoles 30 de septiembre.

Barrios y sectores programados:

Las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la vía al Mar, además de los corregimientos de Arroyo de Piedra, Punta Canoa y Manzanillo del Mar; las veredas Tierra Baja y Puerto Rey; los condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova y Serena del Mar, entre otros del entorno; Mar Linda, Ciudadela La Paz, Pontezuela, Bayunca y el corregimiento de La Boquilla, desde la calle 62A hasta la calle 103.

San José de Los Campanos, sectores: Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arrachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana y 3 de Junio.

También están incluidas las edificaciones del Triángulo de Desarrollo Social: La Carolina, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I y II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe y Huellas Juan Pablo II; Portal de La Cordialidad, urbanización India Catalina, urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio, El Rodeo, El Pozón, Urbanización Asturias, Parque de Bolívar y conjunto residencial Parque Heredia, entre otros; además de las empresas Tenaris y la Universidad Tecnológica.

Luis Carlos Galán, Coomuldesecar, Navas Meisel, urbanización Villa Carmen, Barrio Nuevo, El Reposo, Sector Los Ciruelos, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, La Victoria, sector India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, San Pedro Mártir; San Pedro Mártir El Progreso; Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi y El Nazareno.

María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, La Central, parte de El Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela y alrededores, Simón Bolívar, Henequén y Colinas de Betania.

Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Bellavista, Bernardo Jaramillo, Río Elba, El Libertador, 20 de Julio, Emmanuel, Antonio José de Sucre, Villa Rosa, urbanización Santa Clara, Villa Hermosa, Campo Bello, Membrillal.

Nelson Mandela y sus sectores: Los Olivos, Las Vegas, Francisco de Paula I, Francisco de Paula II, La Conquista, Virgen del Carmen, Villa Gloria, Las Torres, El Edén, El Progreso, Los Trupillos, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, los Robles, los Deseos, 18 de Enero, La Primavera, Villa Andrea y 7 de Diciembre.

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara.

Olaya Herrera y sus sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, la Villa Olímpica y República de Venezuela.

La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio.

Una parte de los siguientes barrios:

- La Candelaria entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carrera 38 a la 44C.

- Chiquinquirá, manzanas 1 a la 5, 11 hasta la 25, 43 a la 49, 57 hasta la 62.

- Olaya Herrera, sector San Antonio, entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31 B y carrera 60.

- Los Alpes, las viviendas entre las transversales 70 a la 71D y la calle 63 con la diagonal 32.

- Olaya Herrera, sector Stella, entre las diagonales 32 y 32 A.

- Bruselas entre diagonal 22 a la calle 29 y transversales 35 a la 38, entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40.

- España entre calle 29 a la avenida Pedro de Heredia y carreras 44 a la 47.

- Armenia, carreras 46 y 46A.

- El Milagro entre las calles 14, 15 y carrera 61.

- La Victoria, sector Simón Bolívar, entre las calles 4, 5 y las carreras 69 hasta la 71.

- Vista Hermosa entre las carreras 57D y 60E y entre las diagonales 27 y 28A.

- Vista Hermosa entre las diagonales 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

- El Campestre, manzanas 50, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 115, 116, 117, 118 y 119.

- La Victoria, sector Simón Bolívar, entre las calles 3C y 4 con las carreras 69 y 71.

- Ceballos desde las diagonales 29 y 30 con las transversales 54 y 57.

- San Fernando desde la calle 5 hasta la calle 15, entre las carreras 80C y la 83.

Recomendación para los usuarios

Aguas de Cartagena recomienda a los usuarios de los sectores programados almacenar únicamente el agua necesaria para atender sus actividades básicas durante el periodo de suspensión y hacer un uso racional de las reservas disponibles.

La empresa informará oportunamente sobre el avance de las obras y el proceso de recuperación del servicio.

Estas intervenciones hacen parte del trabajo permanente de Aguas de Cartagena para fortalecer la infraestructura, renovar sus componentes y seguir garantizando un servicio de acueducto confiable y de calidad para Cartagena.