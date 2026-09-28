1.389 especies de fauna silvestre han sido liberadas en la jurisdicción de la Mecar

En el marco de las acciones de protección y conservación de la fauna silvestre, unidades adscritas a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en Cartagena, en articulación con el Establecimiento Público Ambiental (EPA), realizaron una jornada de reubicación de varias especies silvestres.

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Durante el procedimiento, los uniformados y funcionarios ambientales adelantaron el traslado bajo los protocolos establecidos más de 100 animales silvestres, entre aves, mamíferos y reptiles, garantizando condiciones adecuadas de manejo, seguridad y bienestar para los ejemplares, con el propósito de brindarles un espacio acorde para su permanencia y recuperación.

El comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental se han liberado más de 1.389 especies de fauna silvestre, reafirmando el compromiso con la protección de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de las acciones encaminadas al cuidado de la fauna silvestre en Cartagena y su área metropolitana.