MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift fueron las grandes ganadoras de la noche

La música vivió una de sus noches más importantes este domingo con la celebración de los MTV Video Music Awards 2026, una ceremonia que reunió en Los Ángeles a algunas de las principales figuras de la industria.

Uno de los nombres que más brilló fue Madonna, quien llegó como la artista con más nominaciones y terminó llevándose siete premios, entre ellos Artista del Año, Mejor Dance y Mejor Video de Formato Largo por Confessions II – The Film.

Otra de las grandes protagonistas fue Taylor Swift. La cantante recibió el nuevo reconocimiento Artist Director Honors y posteriormente regresó al escenario para llevarse uno de los premios más importantes de la noche: Video del Año por ‘The Fate of Ophelia’. También ganó Mejor Dirección por ‘Opalite’.

En las categorías generales, BTS se quedó con Canción del Año por ‘SWIM’, mientras que Sienna Spiro fue reconocida como Mejor Artista Nuevo.

Bad Bunny y la presencia latina

Los artistas latinos también tuvieron protagonismo en esta edición de los VMAs.

Bad Bunny ganó el premio a Mejor Latin por ‘NUEVAYoL’, superando a otros nominados como Fuerza Regida, Karol G, Rosalía, Ryan Castro, Kapo, Shakira y Burna Boy.

Por su parte, Shakira llegó a la ceremonia con tres nominaciones, incluyendo dos en la categoría de Mejor Latin y una por Mejor Colaboración. Aunque no obtuvo esos reconocimientos, su presencia estuvo entre las más destacadas de la representación latina.

En otras categorías, LISA ganó Mejor Pop con ‘Dream’, Cardi B y Kehlani obtuvieron Mejor Hip-Hop y Bruno Mars se llevó Mejor R&B.

La ceremonia también contó con presentaciones y homenajes especiales, entre ellos un tributo a Dolly Parton, un homenaje a George Michael y el reconocimiento a Nirvana con el Premio Vanguard a la Trayectoria.

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Así cerró una noche en la que Madonna y Taylor Swift estuvieron entre las grandes protagonistas, mientras que Bad Bunny volvió a dejar su marca en una de las principales categorías latinas de los premios.