EPS cartagenera Coosalud invierte un billón de pesos para mejorar servicios

La EPS Coosalud informó a los pacientes y afiliados que continuará implementando una hoja de ruta orientada a fortalecer la prestación efectiva y oportuna de los servicios de salud; optimizando sus procesos internos y garantizando el derecho a la vida, en el marco de la medida de intervención forzosa administrativa.

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En la últimas horas se llevó a cabo en Cartagena una reunión con los gerentes regionales, en la que el agente especial interventor, Felipe Molina Correa, presentó las principales líneas de trabajo y el cronograma de acciones que se adelantan para atender los diferentes frentes de la organización, entre ellas el fortalecimiento del seguimiento a la atención ambulatoria y hospitalaria mediante auditorías concurrentes, ajustes contractuales y el desarrollo de un sistema de información con mayor interoperabilidad entre los módulos de la entidad.

En materia financiera, Coosalud avanza hacia una mayor transparencia y consistencia de la información, junto con un acercamiento de las directivas a las diferentes regiones del país. En este contexto, la EPS inyectó más de un billón de pesos a su red prestadora pública y privada en todo el territorio nacional, lo que ha permitido la reapertura y el reconocimiento de la red de servicios.

Este fortalecimiento se ha traducido en una disminución sostenida de las PQRD y en avances en la atención de los procesos judiciales relacionados con el acceso a la salud, incluido el cumplimiento de fallos de tutela e incidentes de desacato.

Los resultados reflejan el compromiso de Coosalud con la garantía del derecho a la vida y a la salud de sus afiliados, priorizando respuestas oportunas y efectivas en todo el territorio nacional.

La EPS continuará informando sobre los avances del proceso y reiterando su compromiso con sus afiliados, prestadores, colaboradores y demás actores del sistema de salud.