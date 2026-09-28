Madre de un niño en Cartagena clama por cirugía para salvar a su hijo

Jesús David Espinosa Julio, un menor de edad que padece desde su nacimiento una condición médica que requiere atención especializada, enfrenta constantes dolores abdominales mientras espera, según denuncia su madre, una intervención quirúrgica.

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Rosa Isabel Julio, madre del menor, señala presuntas demoras en la atención por parte de la Clínica General del Caribe y asegura que, pese a las múltiples gestiones realizadas, aún no se ha concretado la cirugía que, de acuerdo con los médicos que lo han atendido, necesita su hijo.

“Mi hijo se me enfermó hace un mes, botando materia por sus partes. Lo he llevado a urgencias y me dicen que su condición requiere una cirugía”, relató Rosa Isabel.

La madre asegura que durante las últimas semanas ha acudido en repetidas ocasiones a los servicios de salud en busca de una solución para el estado de su hijo. Según su denuncia, la falta de una intervención oportuna podría agravar su condición y aumentar el riesgo de complicaciones.

Ante esta situación, Rosa Isabel Julio hizo un llamado a las autoridades distritales y a los organismos encargados de garantizar el derecho a la salud para que intervengan y se agilice la atención médica que requiere el menor.