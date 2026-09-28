Madre fue procesada por presuntos delitos sexuales en Cartagena: al parecer, involucró a dos hijas

La petición de una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de asegurar en centro carcelario a una mujer de 32 años que habría sometido a vejámenes sexuales a sus hijas de 11 y 15 años, fue acogida por un juez de control de garantías.

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Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Nelson Mandela de Cartagena entre julio y septiembre de 2025, cuando la ahora procesada al parecer, sometió a vejámenes sexuales a la menor de sus hijas a quien, además, se cree, forzó a participar en videos con contenido para adultos.

Labores de policía judicial evidenciaron que la mujer, también le habría ofrecido prebendas económicas a su otra hija adolescente, para que sostuviera relaciones íntimas con varias personas. Familiares de las niñas denunciaron los abusos ante la Fiscalía General de la Nación.

En tal sentido, y en cumplimiento de una orden judicial, la ahora procesada fue capturada por la Policía Nacional, el pasado 15 de septiembre. Por esto, la mujer fue imputada con los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acto sexual violento, ambas conductas agravadas.

Además de pornografía con menor de 14 años y demanda de explotación sexual. Ninguno de los cargos fue aceptado.