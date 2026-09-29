Concierto por la Paz homenaje a San Francisco de Asís en Cartagena
Se realizará este martes 29 de septiembre, a las 6:00 de la tarde en el Teatro Adolfo Mejía
La música, la fraternidad y el mensaje de paz se encontrarán en el Teatro Adolfo Mejía con el Concierto por la Paz – Homenaje a San Francisco, una iniciativa que nace desde la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena y que reúne a la Iglesia, la familia franciscana y distintas instituciones de la ciudad alrededor de un mensaje de encuentro y reconciliación.
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El concierto se realizará el martes 29 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, como acto de cierre del Mes por la Paz y en el marco de la conmemoración de los 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís.
Esta celebración busca llevar al público, a través de la música, algunos de los mensajes que hacen parte del legado de San Francisco: la paz, la fraternidad, el servicio, la reconciliación y el cuidado de la Casa Común.
La programación contará con la participación del Coro Polifónico Zino Yonusas de UNIBAC, de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, bajo la dirección del maestro Juan Carlos Arnedo, cuyas voces se unirán a este homenaje para interpretar obras que han trascendido generaciones y que evocan valores como la paz, la esperanza, la libertad y la fraternidad.
El encuentro es organizado por la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, con la colaboración y el apoyo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y UNIBAC, y cuenta con la participación de la Arquidiócesis de Cartagena y la familia franciscana.
Más que un concierto, este encuentro busca convertirse en un espacio para recordar que la paz también se construye desde los pequeños gestos: en la manera de encontrarnos con los demás, de reconocer al otro como hermano, de servir y de cuidar nuestra Casa Común.
La Universidad de San Buenaventura invita a los medios de comunicación a acompañar esta celebración y a ser parte de un encuentro que une música, cultura, fe y compromiso con la paz, en una fecha significativa para la tradición franciscana y para la ciudad de Cartagena.
CONCIERTO POR LA PAZ – HOMENAJE A SAN FRANCISCO
Fecha: Martes 29 de septiembre de 2026
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Teatro Adolfo Mejía
Organiza: Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena
Apoyan: Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC e Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar – UNIBAC
Participan: Arquidiócesis de Cartagena y familia franciscana
Invitado musical: Coro Polifónico Zino Yonusas de UNIBAC
Director: Maestro Juan Carlos Arnedo
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.